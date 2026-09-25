Picerno x Audace Cerignola: onde assistir, horário e escalações
Picerno x Audace Cerignola: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Picerno e Audace Cerignola se enfrentam neste sábado (26), às 12h30 (de Brasília), no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Picerno vem de derrota fora de casa para Altamura por 2 a 1, em jogo válido pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca recuperação diante de sua torcida para melhorar sua campanha na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de Setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 7
Fase: Girone C
O Audace Cerignola, por sua vez, vem de empate em casa contra Casertana por 0 a 0, também pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a invencibilidade para subir na tabela da competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 26 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Picerno
Técnico: C. De Luca
R. Marcone; F. Rillo, G. Bellodi, D. Del Fabro e A. Gemignani; S. Bianchi, D. Franco e P. Virgilio; L. Nocerino, S. Pugliese e Leo Abreu.
Audace Cerignola
Técnico: R. Catalano
A. Viola; K. Miranda, A. Gasbarro, M. Cocorocchio e A. Boccadamo; G. Vitale, M. Meli e C. Cretella; L. D'Orazio, A. Vinciguerra e D. Gambale.
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