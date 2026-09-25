Cavese 1919 x Savoia: onde assistir, horário e escalações
Cavese 1919 x Savoia: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Cavese 1919 e Savoia se enfrentam neste sábado (26), às 15h30, no Stadio Comunale Simonetta Lamberti, em Cava de' Tirreni, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Cavese 1919 vem de derrota fora de casa para o Potenza por 4 a 2, em jogo válido pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca recuperação diante de sua torcida para melhorar sua campanha na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni
Rodada: 7
Fase: Girone C
O Savoia vem de empate em casa contra o Casarano por 1 a 1, pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe tenta manter a regularidade para subir na tabela do campeonato.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 26 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Cavese 1919
Técnico: C. Masitto
M. Bertini; A. Fiordaliso, M. Peretti, T. Mannucci e F. D'Amore; F. Maiolo, G. Esposito e F. Orlando; A. Diarrassouba, G. Fusco e S. Sava.
Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; F. Cozzoli, M. Noce, D. Portanova e A. Martina; S. Iob, G. Tumbarello e V. Alfieri; F. Meola, A. Nepi e P. Yeboah.
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