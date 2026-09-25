Cavese 1919 x Savoia: onde assistir, horário e escalações

Cavese 1919 e Savoia se enfrentam neste sábado (26), às 15h30, no Stadio Comunale Simonetta Lamberti, em Cava de' Tirreni, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Cavese 1919 vem de derrota fora de casa para o Potenza por 4 a 2, em jogo válido pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe busca recuperação diante de sua torcida para melhorar sua campanha na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni

Rodada: 7

Fase: Girone C

O Savoia vem de empate em casa contra o Casarano por 1 a 1, pela 6ª rodada da Serie C1. A equipe tenta manter a regularidade para subir na tabela do campeonato.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 26 de setembro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Cavese 1919

Técnico: C. Masitto

M. Bertini; A. Fiordaliso, M. Peretti, T. Mannucci e F. D'Amore; F. Maiolo, G. Esposito e F. Orlando; A. Diarrassouba, G. Fusco e S. Sava.

Savoia

Técnico: A. Formisano

M. Leonardo; F. Cozzoli, M. Noce, D. Portanova e A. Martina; S. Iob, G. Tumbarello e V. Alfieri; F. Meola, A. Nepi e P. Yeboah.