Køge x Servette Chênois: onde assistir, horário e escalações
Køge x Servette Chênois: pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Køge e Servette Chênois se enfrentam no dia 1º de outubro, às 13h45, no Capelli Sport Stadion, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Køge vem de derrota por 1 a 0 para o Arsenal, fora de casa, pela 1ª rodada da Champions League Feminina.
FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 1 de outubro de 2026, às 13h45
Local: Capelli Sport Stadion, Køge
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase
O Servette Chênois vem de derrota por 8 a 0 para o Lyon, em casa, pela 1ª rodada da Champions League Feminina.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 1 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Capelli Sport Stadion, Køge
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Køge
Técnico: K. Mørch
A. Vingum; S. Boye, M. Uhre, M. Schultz e E. Flick; M. Gejl, Z. Witek e R. Madsen; A. Oyama, K. Carusa e N. Nadim.
Servette Chênois
Técnico: Cristian Toro
J. Weimar; D. Bourma, N. Carage, L. Ballesté e B. Simon; A. Muratović, Joana Marchão e L. Strik; N. Andonova, M. Terchoun e M. Sobal.
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