Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Køge x Servette Chênois: onde assistir, horário e escalações

Køge x Servette Chênois: pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 04:01
Favorite o Lance! no Google
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Køge x Servette Chênois
Onde assistir ao vivo a partida entre Køge e Servette Chênois pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Køge e Servette Chênois se enfrentam no dia 1º de outubro, às 13h45, no Capelli Sport Stadion, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Køge vem de derrota por 1 a 0 para o Arsenal, fora de casa, pela 1ª rodada da Champions League Feminina.

FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 1 de outubro de 2026, às 13h45
Local: Capelli Sport Stadion, Køge
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase

continua após a publicidade

O Servette Chênois vem de derrota por 8 a 0 para o Lyon, em casa, pela 1ª rodada da Champions League Feminina.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 1 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Capelli Sport Stadion, Køge
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Køge
Técnico: K. Mørch
A. Vingum; S. Boye, M. Uhre, M. Schultz e E. Flick; M. Gejl, Z. Witek e R. Madsen; A. Oyama, K. Carusa e N. Nadim.

Servette Chênois
Técnico: Cristian Toro
J. Weimar; D. Bourma, N. Carage, L. Ballesté e B. Simon; A. Muratović, Joana Marchão e L. Strik; N. Andonova, M. Terchoun e M. Sobal.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Messi cobra escanteio durante classificação da Argentina sobre a Inglaterra

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (30/09/2026)

Há 47 minutos
Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Goiás

Onde Assistir

Novorizontino x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Brasileirão Série B 2026 - Athletic Club MG x Sport

Onde Assistir

Athletic Club MG x Sport: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris Saint-Germain x OH Leuven

Onde Assistir

Paris Saint-Germain x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Manchester City x Real Madrid

Onde Assistir

Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Austria Wien x Internazionale

Onde Assistir

Austria Wien x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Mais LANCE!
UEFA Nations League 2026/2027 - Espanha x Croácia

Espanha x Croácia: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Inglaterra

República Tcheca x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações

Seleção empatou com a Austrália

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (29/09/2026)

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Benfica x Bayern München

Benfica x Bayern München: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Lyon x Chelsea

Lyon x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris FC x Arsenal

Paris FC x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Häcken x Juventus

Häcken x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Roma x Barcelona

Roma x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir Brasil x Austrália

Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Jérémy Doku e Bradley Barcola disputam bola em Bélgica x França pela Liga das Nações. (Foto: John Thys/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (28/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Botafogo-SP x Ponte Preta

Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Woodford Town x Mulbarton Wanderers

Woodford Town x Mulbarton Wanderers: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Noruega x Portugal

Noruega x Portugal: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris FC x Arsenal

Paris FC x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 1 dia
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Arsenal x Køge

Arsenal x Køge: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 1 semana
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Lyon x Chelsea

Lyon x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 1 dia
Tudo sobre
Sugerida para você!
Messi cobra escanteio durante classificação da Argentina sobre a Inglaterra

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (30/09/2026)

Há 47 minutos
Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Goiás

Onde Assistir

Novorizontino x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Brasileirão Série B 2026 - Athletic Club MG x Sport

Onde Assistir

Athletic Club MG x Sport: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris Saint-Germain x OH Leuven

Onde Assistir

Paris Saint-Germain x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Manchester City x Real Madrid

Onde Assistir

Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Austria Wien x Internazionale

Onde Assistir

Austria Wien x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Mais LANCE!
UEFA Nations League 2026/2027 - Espanha x Croácia

Espanha x Croácia: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Inglaterra

República Tcheca x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações

Seleção empatou com a Austrália

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (29/09/2026)

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Benfica x Bayern München

Benfica x Bayern München: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Lyon x Chelsea

Lyon x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris FC x Arsenal

Paris FC x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Häcken x Juventus

Häcken x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Roma x Barcelona

Roma x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir Brasil x Austrália

Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Jérémy Doku e Bradley Barcola disputam bola em Bélgica x França pela Liga das Nações. (Foto: John Thys/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (28/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Botafogo-SP x Ponte Preta

Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Woodford Town x Mulbarton Wanderers

Woodford Town x Mulbarton Wanderers: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Noruega x Portugal

Noruega x Portugal: onde assistir, horário e escalações