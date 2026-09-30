Athletic Club MG x Sport: onde assistir, horário e escalações
Athletic Club MG x Sport: pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Athletic Club MG e Sport se enfrentam no dia 1º de outubro, às 20h30, no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Athletic Club MG vem de empate fora de casa contra o Fortaleza por 2 a 2, pela 30ª rodada da Série B. Nos jogos anteriores, empatou em casa com o Botafogo-SP por 1 a 1 e venceu o Juventude fora de casa por 2 a 0.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 1 de outubro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais
Rodada: 31
Fase: Temporada regular
O Sport vem de derrota fora de casa para o Náutico por 3 a 1, pela 30ª rodada da Série B. Antes, venceu o Juventude em casa por 2 a 1 e perdeu para o CRB-AL fora por 2 a 1.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 1 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Athletic Club MG
Técnico: Alex de Souza
Tony; J. Torres, Lucas Belezi, Jhonatan Silva e Douglas Pelé; Marcelo Henrique, Felipe Negrucci e Jota; Kauan Lindes, D. Vera e Max.
Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Raí Lopes, Marcelo Ajul, Benevenuto e Augusto Pucci; Willian Oliveira, Fernando Sobral e Marlon Douglas; D. Hernández, Chrystian Barletta e Perotti.
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