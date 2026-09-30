Novorizontino x Goiás: onde assistir, horário e escalações
Novorizontino x Goiás: pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Novorizontino e Goiás se enfrentam nesta 1º de outubro, às 21h (de Brasília) no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Novorizontino vem de empate em casa contra o São Bernardo, 0 a 0, pela Série B, em 25 de setembro. Antes disso, sofreu derrota fora de casa para o Ceará por 2 a 1, em 18 de setembro, e empatou em casa com o Cuiabá-MT por 1 a 1, em 13 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 1 de Outubro de 2026, às 21h
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
Rodada: 31
Fase: Temporada regular
O Goiás vem de derrota em casa para o Atlético-GO por 1 a 0, em 26 de setembro. Antes, venceu o Avaí por 2 a 1, em casa, no dia 20 de setembro, e conquistou vitória fora de casa contra o Botafogo-SP por 3 a 1, em 14 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 1 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 21h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
Jordi; Sander, Eduardo Brock, Gabriel Bahia e I. Alvariño; Léo Naldi, Luís Oyama e Rômulo; Nicolas Careca, Reidiney e Robson.
Goiás
Técnico: Mozart
Tadeu; Djalma Silva, Luisão, Luiz Felipe e Rodrigo Soares; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos, Pedrinho e Kadu Sousa.
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