Austria Wien x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

A Austria Wien e a Internazionale se enfrentam no dia 1º de outubro, às 13h45, na Generali Arena, em Wien, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Austria Wien vem de derrota por 1 a 0 diante do Chelsea, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. A equipe busca recuperação na competição após o resultado negativo na estreia.

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FICHA do confronto

Competição: Champions League Feminina

Data e horário: 1 de outubro de 2026, às 13h45

Local: Generali Arena, Wien

Rodada: 2

Fase: Primeira Fase

Já a Internazionale vem de vitória por 1 a 0 contra o Häcken, em casa, pela Copa da UEFA Feminina. A equipe busca manter a boa fase na competição e somar mais pontos na tabela.

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Onde assistir

Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)

📅 Data: 1 de outubro de 2026

⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)

📍 Local: Generali Arena, Wien

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Austria Wien

Técnico: S. Kenesei

J. Pal; V. Kirchberger, K. Schiechtl, C. Wenninger e V. Hanshaw; L. Schöffel, V. Pötzl e T. Weiss; E. Pfattner, P. Pfanner e M. Uka.

Internazionale

Técnico: D. Sassarini

C. Rúnarsdóttir; E. Bartoli, Ivana Andrés, Shei García e I. Santi; M. Milinković, L. Magull e O. Schough; T. Payne, H. Bugeja e M. Cambiaghi.