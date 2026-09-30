Austria Wien x Internazionale: onde assistir, horário e escalações
Austria Wien x Internazionale: pela 2ª rodada da Champions League Feminina.
A Austria Wien e a Internazionale se enfrentam no dia 1º de outubro, às 13h45, na Generali Arena, em Wien, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Austria Wien vem de derrota por 1 a 0 diante do Chelsea, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. A equipe busca recuperação na competição após o resultado negativo na estreia.
FICHA do confronto
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 1 de outubro de 2026, às 13h45
Local: Generali Arena, Wien
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase
Já a Internazionale vem de vitória por 1 a 0 contra o Häcken, em casa, pela Copa da UEFA Feminina. A equipe busca manter a boa fase na competição e somar mais pontos na tabela.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 1 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Generali Arena, Wien
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Austria Wien
Técnico: S. Kenesei
J. Pal; V. Kirchberger, K. Schiechtl, C. Wenninger e V. Hanshaw; L. Schöffel, V. Pötzl e T. Weiss; E. Pfattner, P. Pfanner e M. Uka.
Internazionale
Técnico: D. Sassarini
C. Rúnarsdóttir; E. Bartoli, Ivana Andrés, Shei García e I. Santi; M. Milinković, L. Magull e O. Schough; T. Payne, H. Bugeja e M. Cambiaghi.
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