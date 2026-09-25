Itália x Bélgica: onde assistir, horário e escalações
Equipes estreiam na competição em duelo válido pelo Grupo A1, no Estádio Olímpico de Roma
Itália e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 15h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma, pela primeira rodada da UEFA Nations League 2026/2027. O confronto é válido pelo Grupo A1 da League A. O Lance! Acompanha a partida em tempo real.
A seleção italiana estreia diante de sua torcida em busca de um bom início na competição. Fora das últimas três Copas do Mundo, a equipe tenta recuperar o protagonismo no cenário internacional e terá Roberto Mancini de volta ao comando.
Do outro lado, a Bélgica busca começar a campanha com um resultado positivo fora de casa. O duelo reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu e promete equilíbrio na abertura do torneio.
Itália busca recomeço com Roberto Mancini
A Itália inicia mais uma competição oficial sob o comando de Roberto Mancini, técnico que conduziu a seleção ao título da Eurocopa de 2020, disputada em 2021. O treinador retorna ao cargo após a saída de Gennaro Gattuso, que não conseguiu classificar a equipe para a Copa do Mundo.
A Liga das Nações é um dos títulos que ainda não fazem parte da galeria da Azzurra. Nas últimas edições, Mancini levou a equipe a duas semifinais e agora terá como objetivo avançar até a decisão.
— Esperamos chegar à final para brigar pelo título. Temos um elenco forte e não será fácil, mas vamos tentar — afirmou Mancini.
Prováveis escalações
Itália: Donnarumma; Kayode, Gianluca Mancini, Scalvini e Calafiori; Barella, Tonali e Frattesi; Inacio, Raspadori e Esposito. Técnico: Roberto Mancini.
Bélgica: Lammens; Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Tielemans e Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts e Lukaku. Técnico: Mark Van Bommel.
Onde assistir
A partida entre Itália e Bélgica terá transmissão ao vivo pelo Disney+, via streaming. O Lance! também acompanha todos os detalhes do confronto em tempo real.
- Competição: UEFA Nations League 2026/2027
- Fase: League A — Grupo A1
- Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Stadio Olimpico, Roma, Itália
- Onde assistir: Disney+ (streaming)
- Tempo real: acompanhe a partida em tempo real.
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