Itália x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

Itália e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 15h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma, pela primeira rodada da UEFA Nations League 2026/2027. O confronto é válido pelo Grupo A1 da League A. O Lance! Acompanha a partida em tempo real.

A seleção italiana estreia diante de sua torcida em busca de um bom início na competição. Fora das últimas três Copas do Mundo, a equipe tenta recuperar o protagonismo no cenário internacional e terá Roberto Mancini de volta ao comando.

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Do outro lado, a Bélgica busca começar a campanha com um resultado positivo fora de casa. O duelo reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu e promete equilíbrio na abertura do torneio.

Itália busca recomeço com Roberto Mancini

A Itália inicia mais uma competição oficial sob o comando de Roberto Mancini, técnico que conduziu a seleção ao título da Eurocopa de 2020, disputada em 2021. O treinador retorna ao cargo após a saída de Gennaro Gattuso, que não conseguiu classificar a equipe para a Copa do Mundo.

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A Liga das Nações é um dos títulos que ainda não fazem parte da galeria da Azzurra. Nas últimas edições, Mancini levou a equipe a duas semifinais e agora terá como objetivo avançar até a decisão.

— Esperamos chegar à final para brigar pelo título. Temos um elenco forte e não será fácil, mas vamos tentar — afirmou Mancini.

Prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Kayode, Gianluca Mancini, Scalvini e Calafiori; Barella, Tonali e Frattesi; Inacio, Raspadori e Esposito. Técnico: Roberto Mancini.

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Bélgica: Lammens; Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Tielemans e Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts e Lukaku. Técnico: Mark Van Bommel.

Onde assistir

A partida entre Itália e Bélgica terá transmissão ao vivo pelo Disney+, via streaming. O Lance! também acompanha todos os detalhes do confronto em tempo real.

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Competição: UEFA Nations League 2026/2027

UEFA Nations League 2026/2027 Fase: League A — Grupo A1

League A — Grupo A1 Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2026

sexta-feira, 25 de setembro de 2026 Horário: 15h45 (de Brasília)

15h45 (de Brasília) Local: Stadio Olimpico, Roma, Itália

Stadio Olimpico, Roma, Itália Onde assistir: Disney+ (streaming)

Disney+ (streaming) Tempo real: acompanhe a partida em tempo real.

Itália x Bélgica será no Stadio Olimpico de Roma, Itália (Foto: Reprodução)

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