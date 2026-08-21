Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Holanda nesta sexta-feira (21) Programação desta sexta-feira (21) marca início das atividades em Zandvoort

A Fórmula 1 está de volta! Após as férias de verão, a elite do automobilismo mundial inicia as atividades do GP da Holanda nesta sexta-feira (21). O fim de semana será disputado no Circuito de Zandvoort, que receberá a décima segunda etapa de 2026. A programação começa às 7h30 (de Brasília), com a realização do único treino livre. Mais tarde, às 11h30, acontece a classificação sprint.

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Onde assistir ao GP da Hungria hoje (24/07):

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação sprint - 11h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 219 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton se estabelece na segunda posição, com 169. O britânico da Mercedes fecha o pódio, em terceiro, com 160 pontos.

Mais abaixo na tabela, Gabriel Bortoleto chega para a disputa no Holanda em alta. Com 10 pontos, o brasileiro ocupa a 14ª colocação no campeonato da F1 2026, à frente do companheiro de Audi, Nico Hulkenberg.

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Charles Leclerc, da Ferrari, durante o GP da Bélgica de Fórmula 1 (Photo by JOHN THYS / AFP)

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