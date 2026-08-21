Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Holanda nesta sexta-feira (21)
Programação desta sexta-feira (21) marca início das atividades em Zandvoort
A Fórmula 1 está de volta! Após as férias de verão, a elite do automobilismo mundial inicia as atividades do GP da Holanda nesta sexta-feira (21). O fim de semana será disputado no Circuito de Zandvoort, que receberá a décima segunda etapa de 2026. A programação começa às 7h30 (de Brasília), com a realização do único treino livre. Mais tarde, às 11h30, acontece a classificação sprint.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Onde assistir ao GP da Hungria hoje (24/07):
SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação sprint - 11h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 219 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton se estabelece na segunda posição, com 169. O britânico da Mercedes fecha o pódio, em terceiro, com 160 pontos.
Mais abaixo na tabela, Gabriel Bortoleto chega para a disputa no Holanda em alta. Com 10 pontos, o brasileiro ocupa a 14ª colocação no campeonato da F1 2026, à frente do companheiro de Audi, Nico Hulkenberg.
➡️ Opinião: Russell e Antonelli vivem os dois lados da pressão na F1
➡️ Bortoleto, Hamilton e mais: veja como os pilotos da F1 passaram as férias
➡️ Verstappen esteve 'mais perto de aposentadoria do que de nova equipe' na F1
🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fórmula 1
Bortoleto reage à renovação de Verstappen: 'Uma coisa boa'Há 9 horas
Fórmula 1
Opinião: Russell e Antonelli vivem os dois lados da pressão na F1Há 10 horas
Fórmula 1
Piloto da F1 se surpreende com ligação para GP da Holanda: 'Na praia'Há 10 horas
Fórmula 1
Sainz terá salário próximo ao de campeões da F1; veja listaHá 11 horas
Fórmula 1
Verstappen esteve 'mais perto de aposentadoria do que de nova equipe' na F1Há 17 horas
Fórmula 1
F1: Verstappen encerra rumores e renova com a Red BullHá 19 horas
Mais LANCE!