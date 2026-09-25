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Inglaterra x Espanha: onde assistir, horário e escalações

Inglaterra e Espanha se enfrentam dia 26 de setembro, às 15h45, pela 1ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 08:15
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UEFA Nations League 2026/2027 - Inglaterra x Espanha
Onde assistir ao vivo a partida entre Inglaterra e Espanha pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Inglaterra e Espanha se enfrentam neste sábado (26), às 15h45 (de Brasília), no Wembley Stadium, em Londres, pela primeira rodada da UEFA Nations League 2026/2027. O duelo é válido pela League A da competição e coloca frente a frente duas das principais seleções do futebol europeu. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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A Inglaterra estreia diante de sua torcida no tradicional estádio de Wembley. A equipe comandada por Thomas Tuchel chega para o confronto após terminar a Copa do Mundo de 2026 na terceira colocação, com uma vitória por 6 a 4 sobre a França na disputa pelo terceiro lugar.

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A Espanha, atual campeã mundial, também inicia sua caminhada na competição fora de casa. A seleção de Luis de la Fuente conquistou o título da Copa do Mundo após vencer a Argentina por 1 a 0 na decisão e chega ao duelo com uma sequência de cinco vitórias.

Ficha do jogo

ING
ESP
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
26/09/2026, 15:45
Local
Wembley Stadium - London
Árbitro
Onde assistir

Prováveis escalações

Inglaterra

Thomas Tuchel deve manter uma formação com Harry Kane no comando do ataque e Jude Bellingham entre os titulares. A equipe, porém, terá desfalques importantes para o duelo contra a Espanha.

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Provável escalação: Pickford; Trent Alexander-Arnold, Marc Guéhi, Ezri Konsa e Nico O'Reilly; Myles Lewis-Skelly e Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane.

Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques: Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford e Declan Rice.

Espanha

A seleção espanhola chega ao confronto com a base que conquistou a Copa do Mundo de 2026. Luis de la Fuente deve apostar em nomes como Rodri, Pedri, Dani Olmo e Lamine Yamal.

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Provável escalação: Unai Simón; Eric García, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Mikel Oyarzabal.

Técnico: Luis de la Fuente.

Desfalque: Pedro Porro.

Retrospecto recente

Inglaterra e Espanha se enfrentaram pela última vez na final da Eurocopa de 2024, quando a seleção espanhola venceu por 2 a 1.

Os outros dois encontros mais recentes aconteceram pela Nations League de 2018. Na ocasião, a Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 em Wembley, enquanto os ingleses levaram a melhor por 3 a 2 no confronto seguinte.

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Onde assistir

  • Competição: UEFA Nations League (League A)
  • 📅 Data: 26 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Wembley Stadium, London
  • Onde assistir: ESPN e Disney+
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Wembley Stadium, palco de Inglaterra e Espanha
Wembley Stadium, palco de Inglaterra e Espanha (Foto: Divulgação)
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