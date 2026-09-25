Turquia x França: onde assistir, horário e escalações
Em Kocaeli, Turquia e França estreiam na Liga A da UEFA Nations League
Turquia e França se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 15h45 (horário de Brasília), no Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu, em Kocaeli. O duelo é válido pela 1ª rodada da League A da Nations League 2026/27 e marca o início da caminhada das duas seleções no grupo das elites do futebol europeu. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Clique para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
Como chegam Turquia e França para a partida?
A Turquia chega para a estreia na League A apostando no fator casa e na atmosfera pulsante em Kocaeli para tentar surpreender os franceses. Sob o comando do técnico Vincenzo Montella, a seleção turca busca impor um ritmo forte com a liderança do meia Hakan Çalhanoğlu e a habilidade da jovem estrela Arda Güler no setor de criação para garantir os primeiros três pontos na competição continental.
A França desembarca na Turquia com status de favorita e disposta a impor seu futebol desde o início do torneio. A equipe comandada por Didier Deschamps busca iniciar a campanha com o pé direito fora de casa para liderar o grupo logo de cara. Com um ataque forte liderado por Kylian Mbappé, a seleção francesa tenta superar a pressão da torcida adversária e somar os primeiros pontos no torneio.
✅ Ficha do jogo: Turquia x França
Competição: Uefa Nations League 2026/27 (League A - 1ª rodada)
📅 Data: Sexta-feira, 25 de setembro de 2026
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu, Kocaeli (Turquia)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)
📋 Prováveis Escalações
TURQUIA: Mert Günok; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı e Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu e Arda Güler; Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu e Kenan Yıldız. Técnico: Vincenzo Montella.
FRANÇA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Théo Hernández; Tchouaméni, Koné e Kanté; Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
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