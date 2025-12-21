menu hamburguer
Onde Assistir

AO VIVO: Acompanhe a final do Mundial de Clubes de vôlei masculino

A partida acontece no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/12/2025
18:00
Jogadores do Osaka comemoram ponto na vitória sobre o Cruzeiro (Divulgação)
Jogadores do Osaka comemoram ponto na vitória sobre o Cruzeiro (Foto: Volleyball World)
Osaka e Perugia duelam pelo título do Mundial de Clubes de vôlei masculino neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA). Pouco antes, o Campinas foi superado pelo Zawiercie na disputa de terceiro lugar. Acompanhe o jogo AO VIVO com o Lance!.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

Como chegam os times?

O Osaka atropelou o Zawiercie sem dificuldades. A partida terminou em menos de duas horas, no placar de 3 sets a 0, com parciais 25/15, 25/23 e 25/16. O maior pontuador da partida foi o cubano Miguel López, que defende a equipe asiática, com 13 acertos, seguido pelo oposto Yuji Nishida, com onze. Assim, a equipe chegar descansada para enfrentar os italianos.

➡️Osaka atropela equipe polonesa e avança para sua 1° final no Mundial

O Perugia, por sua vez, eliminou a última equipe brasileira do Mundial de Clubes: o Campinas. A partida também foi rápida e os italianos liquidaram por 3 sets a 0, com parciais 25/15, 25/16 e 25/21. Em destaque, o ponteiro Ben Tara foi o maior pontuador da partida com 16 acertos, seguido pelo central Loser, com 11. O levantador Giannelli foi fundamental para manter a equipe unida e assumiu a responsabilidade nos momentos de maior dificuldade.

Perugia durante a semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)
Perugia durante a semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

✅ Ficha Técnica
Final - Mundial de Clubes
Osaka x Perugia

📆 Data e hora: domingo, 21 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

