O Fluminense encerrou nesta segunda-feira (7) a preparação para enfrentar o Platense, pela ida das quartas de final da Libertadores. O elenco realizou o último treino no CT Carlos Castilho antes do confronto desta terça, no Maracanã.

Thiago Silva e Hércules participaram normalmente da atividade e serão relacionados. A tendência é que os dois voltem ao time titular após desfalcarem o Fluminense na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

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Thiago Silva havia sido preservado após sentir um incômodo no joelho. Hércules, por sua vez, ficou fora do clássico por dores no joelho esquerdo. Jemmes também treinou normalmente nesta segunda-feira. O defensor não enfrentou o Vasco por dores na coxa direita e pode reaparecer entre os relacionados para o duelo pela Libertadores.

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Provável escalação do Fluminense para enfrentar o Platense

Com os retornos de Thiago Silva e Hércules, Marcão deve utilizá-los nos onze que iniciam a ida das quartas de final da Libertadores.

Uma provável escalação do Fluminense para o jogo contra o Platense tem: Fábio, Guga, Ignácio e Thiago Silva, Renê (Arana), Martinelli, Hércules e Ganso (Acosta); Soteldo, Hulk e Serna.

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Thiago Silva no treino do Fluminense desta terça (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Fluminense x Platense

Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Tricolor chega ao confronto invicto desde que Marcão assumiu o comando. São cinco jogos, com três vitórias e dois empates.

O Platense disputa a Libertadores pela primeira vez na história. A equipe argentina avançou em segundo lugar na fase de grupos e eliminou o Coquimbo Unido nos pênaltis nas oitavas de final. A partida de volta será disputada no dia 15 de setembro, na Argentina.

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