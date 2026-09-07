O Platense é o adversário do Fluminense nas quartas de final da Libertadores. A bola rola para o jogo de ida, no Maracanã, nesta terça-feira (8), às 19h. Martín Palermo tem pouco mais de um mês à frente do time argentino. O treinador assumiu no início de agosto, depois da fase de grupos, e montou uma equipe que normalmente parte de um 4-2-3-1, com dois volantes protegendo a defesa, jogadores abertos para atacar os corredores e um meia com liberdade para se aproximar do centroavante.

Sem a bola, a ideia do Platense é tentar manter as linhas próximas e fechar, principalmente, o corredor central. Martín Barrios é um dos jogadores mais importantes na dinâmica. Ao lado de Pablo Ferreira ou Iván Gómez, participa da pressão sobre o portador da bola e dá sustentação para que os jogadores de frente possam atacar rapidamente depois da recuperação.

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Contra o Defensa y Justicia, por exemplo, último jogo como visitante antes de pegar o Fluminense, vários ataques nasceram justamente de desarmes de Ferreira e Barrios no meio-campo. O adversário conseguiu criar mais quando levou a partida para os lados, enquanto o Platense cresceu quando passou a ganhar as disputas por dentro.

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Com a bola, Palermo não exige uma construção longa. A equipe consegue trocar passes desde trás, mas procura acelerar assim que encontra espaço. Os laterais avançam, e os pontas recebem muitas vezes em condição de partir para o duelo individual ou atacar as costas da marcação.

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Franco Zapiola concentra boa parte da qualidade no último terço. O camisa 10 pode jogar centralizado ou sair da esquerda para dentro, aproxima-se dos volantes para receber e também procura o passe final. Contra o Deportivo Riestra, na última sexta-feira (4), foi dele o cruzamento para Gonzalo Lencina marcar de cabeça.

O que o Fluminense vai encontrar: Platense muda de postura como visitante

No Maracanã, a tendência é que o Fluminense encontre um Platense diferente daquele que costuma tentar controlar o território em Vicente López.

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Em casa, Palermo já mostrou disposição para subir a marcação e encurralar o rival desde a saída de bola. Na ida contra o Coquimbo Unido, pelas oitavas, o Platense dominou o primeiro tempo, instalou o jogo no campo chileno e abriu o placar depois de recuperar território e atacar pelo lado direito. O gol saiu em cruzamento de Juan Ignacio Saborido para Luciano Giménez.

Fora de casa, essa pressão aparece de forma mais seletiva

Na volta contra o Coquimbo, no Chile, o Platense até teve mais posse em parte do primeiro tempo, mas jogou uma partida de pouca exposição e avançou após um 0 a 0, nos pênaltis. Quando perdeu a bola com muitos jogadores à frente dela, sofreu justamente com as transições rápidas do adversário.

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Diante do Defensa y Justicia, novamente fora, disputou um jogo equilibrado, com menos controle territorial e mais ataques construídos depois de recuperações no meio, postura que o Fluminense deve encontrar no Maracanã. Palermo deve formar duas linhas compactas e esperar o momento certo para acelerar.

Onde o Fluminense deve encontrar espaço

No Maracanã, a tendência é que Palermo abaixe as linhas e explore o contra-ataque. Pela forte marcação do time argentino no meio, o 'mapa da mina' são os lados do campo. Se o Fluminense souber balançar a marcação do time argentino, a tendência é que os pontas fiquem em situação de 1 x 1 com alguma frequência.

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Pelas características de Soteldo, o venezuelano deve ser uma das figuras mais importantes no jogo de ida das quartas de final. Na Argentina, nos momentos em que o Platense subir para um bloco médio/alto, porém, Cannobio pode ser uma válvula de escape.

Soteldo em Independiente Rivadavia x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Nos últimos oito jogos, o time comandado por Palermo sofreu apenas uma derrota, para o Defensa y Justicia. O clube é estreante na Libertadores e jogará a vida contra um organizado Fluminense, que também vive grande sequência. A bola rola às 19h desta terça-feira no Maracanã.