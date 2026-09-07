Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense encontra equilíbrio defensivo antes de decisão na Libertadores

Tricolor teve boa resposta de Ignácio, Millán e Martinelli no clássico

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 05:30
Favorite o Lance! no Google
Time do Fluminense perfilado antes do jogo contra o Vasco
Time do Fluminense perfilado antes do jogo contra o Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 e, pela primeira vez desde a chegada de Marcão, terminou uma partida sem sofrer gols no último sábado (5). Nos quatro jogos anteriores, a equipe havia sido vazada sete vezes: duas pelo Palmeiras, uma pelo Independiente Rivadavia, uma pelo Remo e três pelo Athletico-PR.

O desempenho defensivo no clássico ganhou peso pelas ausências de Thiago Silva e Hércules. O capitão foi preservado após sentir um incômodo no joelho, enquanto o volante ficou fora por dores no joelho esquerdo. Mesmo sem a dupla, o Fluminense conseguiu sair do Maracanã sem sofrer gols.

continua após a publicidade

➡️Thiago Silva e Hércules treinam e devem reforçar Fluminense contra o Platense

Ignácio e Julián Millán formaram a dupla de zaga e deram boa resposta. Ignácio já vinha consolidado entre os titulares e voltou a assumir papel de liderança na última linha. O zagueiro foi um dos melhores em campo. Millán, acionado no lugar de Thiago Silva, teve atuação segura e ganhou elogios de Marcão após a partida.

➡️Análise: recuperação de Lucho Acosta pode ser melhor 'reforço' do Fluminense na reta final da janela

O colombiano se sobressaiu nos duelos físicos e nas bolas aéreas, ponto fraco do Tricolor na temporada. A atuação também mostrou a profundidade que Marcão passou a ter para o setor, com Freytes e Igor Rabello recuperados de lesão.

continua após a publicidade
Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco
Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Martinelli protege a frente da área

Martinelli atuou como primeiro volante mais uma vez e teve papel importante na proteção dos zagueiros. Sem Hércules, o meio-campista ficou mais preso à frente da defesa e se destacou especialmente sem a bola, ocupando bem os espaços e conquistando 4 desarmes.

Thiago Silva e Hércules treinaram normalmente neste domingo e devem retornar contra o Platense, na terça-feira (8), pela ida das quartas de final da Libertadores. A tendência é de que o capitão reassuma a defesa e Hércules volte ao meio, permitindo que Martinelli tenha novamente mais liberdade para circular.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

O Fluminense chega ao mata-mata invicto em cinco partidas com Marcão, com três vitórias e dois empates. A competição é a prioridade do Tricolor, que tenta conquistar o bi-campeonato.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Thiago Silva no treino do Fluminense neste domingo (6)

Fluminense

Thiago Silva e Hércules treinam e devem reforçar Fluminense contra o Platense

Há 10 horas
Lucho Acosta em Fluminense x Vasco

Fluminense

Análise: recuperação de Lucho Acosta pode ser melhor 'reforço' do Fluminense na reta final da janela

Há 13 horas
Confronto é marcado por discussões e erros de arbitragem (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Dublador revela falas de discussão em Fluminense x Vasco

Há 17 horas
Fluminense apontou três erros de arbitragem durante confronto contra o Vasco (Foto: Leonardo Antonio/Thenews2/Folhapress)

Fluminense

Hulk dispara sobre peitada de árbitro em Canobbio do Fluminense

Há 17 horas
Guga no duelo entre Athletico e Fluminense

Fluminense

Guga critica gramado do Maracanã antes da Libertadores: 'Desesperador'

Há 17 horas
Tricolor utilizou as redes sociais para se manifestar (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fluminense

Fluminense publica nota oficial sobre polêmicas de arbitragem contra Vasco

Há 18 horas
Mais LANCE!
Marcão em Fluminense x Vasco

Marcão tem seu melhor início pelo Fluminense e mira Libertadores

Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Peitada de árbitro em Canobbio chama atenção na Europa: 'Nunca visto'

Savarino em ação pelo Fluminense

Marcão explica 'sumiço' de Savarino e garante: 'contamos com ele'

Lucho Acosta celebra goll marcado contra o Vasco

Análise: banco decisivo vira arma do Fluminense com Marcão

Marcão em coletiva após Fluminense x Vasco

Marcão exalta dupla do Fluminense e explica ausência de Thiago Silva

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro grave de arbitragem em Fluminense x Vasco

Lucho Acosta comemora gol em Fluminense x Vasco

Lucho Acosta celebra gol decisivo pelo Fluminense: 'Estava esperando'

Luciano Acosta celebra gol contra o Vasco

Dê suas notas: Fluminense vence o Vasco com brilho de Lucho Acosta

Lucho comemora gol do Fluminense sobre o Vasco

Após primeiro tempo abaixo, Fluminense se recupera e bate o Vasco

Lucho Acosta comemorando gol ao lado de Guga

Veja o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco no Brasileirão

Paulo Henrque, do Vasco, reclamando durante jogo contra o Flumninense

Atitude de Paulo Henrique em Fluminense x Vasco gera revolta: 'Pra que isso?'

Marcão definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco

Com desfalques, o Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco

Bandeirinha do Fluminense no CT Carlos Castilho

Fluminense tem novo patrocinador no uniforme do futebol profissional