Fluminense encontra equilíbrio defensivo antes de decisão na Libertadores

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 e, pela primeira vez desde a chegada de Marcão, terminou uma partida sem sofrer gols no último sábado (5). Nos quatro jogos anteriores, a equipe havia sido vazada sete vezes: duas pelo Palmeiras, uma pelo Independiente Rivadavia, uma pelo Remo e três pelo Athletico-PR.

O desempenho defensivo no clássico ganhou peso pelas ausências de Thiago Silva e Hércules. O capitão foi preservado após sentir um incômodo no joelho, enquanto o volante ficou fora por dores no joelho esquerdo. Mesmo sem a dupla, o Fluminense conseguiu sair do Maracanã sem sofrer gols.

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Ignácio e Julián Millán formaram a dupla de zaga e deram boa resposta. Ignácio já vinha consolidado entre os titulares e voltou a assumir papel de liderança na última linha. O zagueiro foi um dos melhores em campo. Millán, acionado no lugar de Thiago Silva, teve atuação segura e ganhou elogios de Marcão após a partida.

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O colombiano se sobressaiu nos duelos físicos e nas bolas aéreas, ponto fraco do Tricolor na temporada. A atuação também mostrou a profundidade que Marcão passou a ter para o setor, com Freytes e Igor Rabello recuperados de lesão.

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Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Martinelli protege a frente da área

Martinelli atuou como primeiro volante mais uma vez e teve papel importante na proteção dos zagueiros. Sem Hércules, o meio-campista ficou mais preso à frente da defesa e se destacou especialmente sem a bola, ocupando bem os espaços e conquistando 4 desarmes.

Thiago Silva e Hércules treinaram normalmente neste domingo e devem retornar contra o Platense, na terça-feira (8), pela ida das quartas de final da Libertadores. A tendência é de que o capitão reassuma a defesa e Hércules volte ao meio, permitindo que Martinelli tenha novamente mais liberdade para circular.

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O Fluminense chega ao mata-mata invicto em cinco partidas com Marcão, com três vitórias e dois empates. A competição é a prioridade do Tricolor, que tenta conquistar o bi-campeonato.