Millán e Freytes se aproximam de retorno ao Fluminense; entenda
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O Fluminense pode ganhar dois reforços importantes para a defesa justamente em um dos momentos mais decisivos da temporada. Julián Millán voltou a treinar com o grupo nesta sexta-feira (14), enquanto Freytes avançou na recuperação do edema ósseo no tornozelo direito.
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Millán evoluiu rapidamente nos últimos dias. Na terça-feira (11), o zagueiro ainda fazia trabalho de transição após uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita. Agora, já participa das atividades com o elenco e deve estar disponível para enfrentar o Independiente Rivadavia, na próxima terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores.
Contra o Palmeiras, neste sábado (15), o colombiano ainda é dúvida. A questão passa principalmente pelo ritmo de jogo, já que ele ficou afastado por um período importante e vinha justamente começando a ganhar espaço antes da lesão. Millán sofreu o problema muscular contra o Red Bull Bragantino, no dia 17 de julho. Na ocasião, a previsão inicial de recuperação era de quatro a seis semanas.
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Freytes também se aproxima de retorno
Freytes vive situação semelhante. O zagueiro avançou na recuperação do edema ósseo no tornozelo direito e tem chance de voltar a ser relacionado já contra o Palmeiras, embora a possibilidade seja maior para o duelo contra o Independiente Rivadavia, segundo o jornal "O Globo".
O defensor sentiu o problema na partida contra o Bahia, no fim de julho, e desde então desfalcou o Fluminense. A ausência aconteceu justamente em um período no qual o setor defensivo sofreu com baixas importantes.
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Marcão assume comando do Fluminense após queda de Zubeldía
Após o pedido de demissão de Zubeldía, o Marcão foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador do Fluminense. A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria do Fluminense. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente.
A primeira vez de Marcão como técnico interino do Fluminense foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo a equipe em momentos de pressão após saídas de treinadores.
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