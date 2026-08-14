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Millán e Freytes se aproximam de retorno ao Fluminense; entenda

Defensores perderam mata-mata contra o Vasco, pela Copa do Brasil

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 15:14
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Millán em ação pelo Fluminense no treino
Millán em ação pelo Fluminense no treino (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Fluminense pode ganhar dois reforços importantes para a defesa justamente em um dos momentos mais decisivos da temporada. Julián Millán voltou a treinar com o grupo nesta sexta-feira (14), enquanto Freytes avançou na recuperação do edema ósseo no tornozelo direito.

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Millán evoluiu rapidamente nos últimos dias. Na terça-feira (11), o zagueiro ainda fazia trabalho de transição após uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita. Agora, já participa das atividades com o elenco e deve estar disponível para enfrentar o Independiente Rivadavia, na próxima terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores.

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Contra o Palmeiras, neste sábado (15), o colombiano ainda é dúvida. A questão passa principalmente pelo ritmo de jogo, já que ele ficou afastado por um período importante e vinha justamente começando a ganhar espaço antes da lesão. Millán sofreu o problema muscular contra o Red Bull Bragantino, no dia 17 de julho. Na ocasião, a previsão inicial de recuperação era de quatro a seis semanas.

➡️Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía

Freytes também se aproxima de retorno

Freytes vive situação semelhante. O zagueiro avançou na recuperação do edema ósseo no tornozelo direito e tem chance de voltar a ser relacionado já contra o Palmeiras, embora a possibilidade seja maior para o duelo contra o Independiente Rivadavia, segundo o jornal "O Globo".

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O defensor sentiu o problema na partida contra o Bahia, no fim de julho, e desde então desfalcou o Fluminense. A ausência aconteceu justamente em um período no qual o setor defensivo sofreu com baixas importantes.

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Marcão assume comando do Fluminense após queda de Zubeldía

Após o pedido de demissão de Zubeldía, o Marcão foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador do Fluminense. A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria do Fluminense. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente. 

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A primeira vez de Marcão como técnico interino do Fluminense foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo a equipe em momentos de pressão após saídas de treinadores.

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