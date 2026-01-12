Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (12/01/2026)
Veja as partidas televisionadas desta segunda-feira
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (12), a bola rola desde cedo e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma agenda recheada no futebol nacional e internacional. Principal torneio das categorias de base do Brasil, a Copinha chega à segunda fase. Outro duelo que promete chamar a atenção é Al-Hilal x Al-Nassr, com CR7 na busca pelo milésimo gol na carreira.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 12 de janeiro de 2026)
Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)
- 11h00 – Cruzeiro x Meia-Noite (Patrocínio Paulista) – Xsports
- 14h45 – Botafogo-SP x Vasco (Brodowski) – Xsports
- 15h00 – Bahia x Atlético-PI (São José do Rio Preto) – YouTube/CazéTV
- 15h15 – Grêmio x Atlético-BA (Santa Fé do Sul) – Xsports
- 17h30 – Santos x Cuiabá (São Carlos) – YouTube/CazéTV
- 18h00 – América-MG x Inter de Limeira (Ribeirão Preto) – YouTube/Paulistão
- 18h30 – Goiás x Mirassol (Bálsamo) – YouTube/Paulistão
- 18h45 – Athletico-PR x Ceará (Araçatuba) – Xsports
- 19h00 – Grêmio Prudente x Osasco Sporting (Presidente Prudente) – YouTube/Paulistão
- 19h00 – Chapecoense x Votuporanguense (Votuporanga) – YouTube/Paulistão
- 19h00 – Guanabara City-GO x Tuna Luso (Cravinhos) – YouTube/Paulistão
- 19h00 – Ferroviária x Real Brasília (Araraquara) – YouTube/Paulistão
- 20h00 – Athletic-MG x XV de Jaú (Assis) – YouTube/Paulistão
- 20h30 – Ponte Preta x Francana (Franca) – YouTube/Paulistão
- 21h00 – Sport x América-RN (Bálsamo) – Xsports
- 21h20 – Corinthians x Guarani (Jaú) – YouTube/CazéTV
Campeonato Saudita
- 12h10 – Al Hazem x Al Najma – Canal GOAT
- 14h30 – Al Hilal x Al Nassr – Canal GOAT
Campeonato Italiano (Serie A)
- 14h30 – Genoa x Cagliari – ESPN 4 e Disney+
- 16h45 – Juventus x Cremonese – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano – Terceira Divisão
- 16h30 – Salernitana x Cosenza – OneFootball
Campeonato Espanhol (LaLiga)
- 17h00 – Sevilla x Celta de Vigo – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Espanhol – Segunda Divisão (LaLiga 2)
- 16h30 – Huesca x Córdoba – Disney+
Copa da Inglaterra (FA Cup)
- 16h45 – Liverpool x Barnsley – ESPN e Disney+
Copa da França
- 17h10 – PSG x Paris FC – SportyNet (YouTube)
Série Rio de La Plata
- 21h00 – Atlético Tucumán x Cerro Largo – Disney+
