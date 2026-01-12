menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (12/01/2026)

Veja as partidas televisionadas desta segunda-feira

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/01/2026
07:06
Jogadores do Corinthians na Copinha se abraçam em campo (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraJogadores do Corinthians na Copinha se abraçam em campo (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (12), a bola rola desde cedo e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma agenda recheada no futebol nacional e internacional. Principal torneio das categorias de base do Brasil, a Copinha chega à segunda fase. Outro duelo que promete chamar a atenção é Al-Hilal x Al-Nassr, com CR7 na busca pelo milésimo gol na carreira.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 12 de janeiro de 2026)

Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)

  1. 11h00 – Cruzeiro x Meia-Noite (Patrocínio Paulista) – Xsports
  2. 14h45 – Botafogo-SP x Vasco (Brodowski) – Xsports
  3. 15h00 – Bahia x Atlético-PI (São José do Rio Preto) – YouTube/CazéTV
  4. 15h15 – Grêmio x Atlético-BA (Santa Fé do Sul) – Xsports
  5. 17h30 – Santos x Cuiabá (São Carlos) – YouTube/CazéTV
  6. 18h00 – América-MG x Inter de Limeira (Ribeirão Preto) – YouTube/Paulistão
  7. 18h30 – Goiás x Mirassol (Bálsamo) – YouTube/Paulistão
  8. 18h45 – Athletico-PR x Ceará (Araçatuba) – Xsports
  9. 19h00 – Grêmio Prudente x Osasco Sporting (Presidente Prudente) – YouTube/Paulistão
  10. 19h00 – Chapecoense x Votuporanguense (Votuporanga) – YouTube/Paulistão
  11. 19h00 – Guanabara City-GO x Tuna Luso (Cravinhos) – YouTube/Paulistão
  12. 19h00 – Ferroviária x Real Brasília (Araraquara) – YouTube/Paulistão
  13. 20h00 – Athletic-MG x XV de Jaú (Assis) – YouTube/Paulistão
  14. 20h30 – Ponte Preta x Francana (Franca) – YouTube/Paulistão
  15. 21h00 – Sport x América-RN (Bálsamo) – Xsports
  16. 21h20 – Corinthians x Guarani (Jaú) – YouTube/CazéTV

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Campeonato Saudita

  • 12h10 – Al Hazem x Al Najma – Canal GOAT
  • 14h30 – Al Hilal x Al Nassr – Canal GOAT
Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Campeonato Italiano (Serie A)

  • 14h30 – Genoa x Cagliari – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 – Juventus x Cremonese – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano – Terceira Divisão

  • 16h30 – Salernitana x Cosenza – OneFootball

Campeonato Espanhol (LaLiga)

  • 17h00 – Sevilla x Celta de Vigo – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol – Segunda Divisão (LaLiga 2)

  • 16h30 – Huesca x Córdoba – Disney+

Copa da Inglaterra (FA Cup)

  1. 16h45 – Liverpool x Barnsley – ESPN e Disney+

Copa da França

  • 17h10 – PSG x Paris FC – SportyNet (YouTube)

Série Rio de La Plata

  • 21h00 – Atlético Tucumán x Cerro Largo – Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias