Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (27/10/2025)
Veja os jogos televisionados do Brasileirão Série B e muito mais
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (27), o futebol entra em campo com uma agenda repleta de emoção em competições nacionais e internacionais. No Brasil, o Brasileirão Série B promete fortes emoções na reta final da temporada, com Chapecoense x Operário e Athletico-PR x Amazonas lutando por posições decisivas na tabela. Já na Europa, o destaque fica para o Campeonato Espanhol, que traz o duelo entre Real Bétis e Atlético de Madrid, confronto que promete equilíbrio e qualidade técnica.
Além disso, o dia reserva jogos do Campeonato Argentino, Italiano (terceira divisão), Turco, Finlandês, Inglês (terceira divisão), além de amistosos femininos e partidas pela MLS (Major League Soccer), completando o dia de bola rolando em várias partes do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 27 de outubro de 2025)
Amistosos Femininos
- 8h: Holanda sub-19 (F) x Alemanha sub-19 (F) — FIFA+
- 10h: Eslovênia (F) x Sérvia (F) — FIFA+
- 14h30: Suécia sub-23 (F) x Alemanha sub-23 (F) — FIFA+
Campeonato Finlandês
- 13h: SJK Seinajoki x KuPS — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Turco
- 14h: Gazisehir x Fenerbahçe — Disney+
Campeonato Argentino
- 16h: Barracas Central x Boca Juniors — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 16h30: Inter de Milão sub-23 x Cittadella — OneFootball
Campeonato Espanhol
- 17h: Real Bétis x Atlético de Madrid — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
- 17h: Port Vale x Stockport — Disney+
Brasileirão Série B
- 19h: Chapecoense x Operário — Disney+
- 21h30: Athletico-PR x Amazonas — Disney+
MLS (Major League Soccer)
- 19h45: Cincinnati x Columbus Crew — Apple TV+
- 22h: Minnesota United x Seattle Sounders — Apple TV+
