menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (27/10/2025)

Veja os jogos televisionados do Brasileirão Série B e muito mais

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
08:00
Atualizado há 1 minutos
Antonie griezmann - Atlético de Madrid
imagem cameraAntoine Griezmann, do Atlético de Madrid, tenta uma bicicleta durante a partida contra o Real Betis (Foto: Javier Soriano/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (27), o futebol entra em campo com uma agenda repleta de emoção em competições nacionais e internacionais. No Brasil, o Brasileirão Série B promete fortes emoções na reta final da temporada, com Chapecoense x Operário e Athletico-PR x Amazonas lutando por posições decisivas na tabela. Já na Europa, o destaque fica para o Campeonato Espanhol, que traz o duelo entre Real Bétis e Atlético de Madrid, confronto que promete equilíbrio e qualidade técnica.

continua após a publicidade

Relacionadas

Além disso, o dia reserva jogos do Campeonato Argentino, Italiano (terceira divisão), Turco, Finlandês, Inglês (terceira divisão), além de amistosos femininos e partidas pela MLS (Major League Soccer), completando o dia de bola rolando em várias partes do mundo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 27 de outubro de 2025)

Amistosos Femininos

  1. 8h: Holanda sub-19 (F) x Alemanha sub-19 (F) — FIFA+
  2. 10h: Eslovênia (F) x Sérvia (F) — FIFA+
  3. 14h30: Suécia sub-23 (F) x Alemanha sub-23 (F) — FIFA+

Campeonato Finlandês

  • 13h: SJK Seinajoki x KuPS — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Turco

  • 14h: Gazisehir x Fenerbahçe — Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Argentino

  • 16h: Barracas Central x Boca Juniors — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 16h30: Inter de Milão sub-23 x Cittadella — OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 17h: Real Bétis x Atlético de Madrid — ESPN e Disney+
FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REAL BETIS
Jogos de hoje: Antony comemora seu segundo gol pelo Real Betis contra o Villarreal (Foto: Jose Jordan/AFP)

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

  • 17h: Port Vale x Stockport — Disney+

Brasileirão Série B

  • 19h: Chapecoense x Operário — Disney+
  • 21h30: Athletico-PR x Amazonas — Disney+
BRASILEIRO B 2025, OPERARIO X CHAPECOENSE
Jogos de hoje: Gabriel Feliciano, jogador do Operário, durante partida contra a Chapecoense, pelo Brasileirão Série B de 2025 (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

MLS (Major League Soccer)

  1. 19h45: Cincinnati x Columbus Crew — Apple TV+
  2. 22h: Minnesota United x Seattle Sounders — Apple TV+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias