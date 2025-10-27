Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (27), o futebol entra em campo com uma agenda repleta de emoção em competições nacionais e internacionais. No Brasil, o Brasileirão Série B promete fortes emoções na reta final da temporada, com Chapecoense x Operário e Athletico-PR x Amazonas lutando por posições decisivas na tabela. Já na Europa, o destaque fica para o Campeonato Espanhol, que traz o duelo entre Real Bétis e Atlético de Madrid, confronto que promete equilíbrio e qualidade técnica.

Além disso, o dia reserva jogos do Campeonato Argentino, Italiano (terceira divisão), Turco, Finlandês, Inglês (terceira divisão), além de amistosos femininos e partidas pela MLS (Major League Soccer), completando o dia de bola rolando em várias partes do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 27 de outubro de 2025)

Amistosos Femininos

8h: Holanda sub-19 (F) x Alemanha sub-19 (F) — FIFA+ 10h: Eslovênia (F) x Sérvia (F) — FIFA+ 14h30: Suécia sub-23 (F) x Alemanha sub-23 (F) — FIFA+

Campeonato Finlandês

13h: SJK Seinajoki x KuPS — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Turco

14h: Gazisehir x Fenerbahçe — Disney+

Campeonato Argentino

16h: Barracas Central x Boca Juniors — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

16h30: Inter de Milão sub-23 x Cittadella — OneFootball

Campeonato Espanhol

17h: Real Bétis x Atlético de Madrid — ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

17h: Port Vale x Stockport — Disney+

Brasileirão Série B

19h: Chapecoense x Operário — Disney+

21h30: Athletico-PR x Amazonas — Disney+

MLS (Major League Soccer)

19h45: Cincinnati x Columbus Crew — Apple TV+ 22h: Minnesota United x Seattle Sounders — Apple TV+

