Albinoleffe x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

Albinoleffe e Arzignano Valchiampo se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no AlbinoLeffe Stadium, em Zanica, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Albinoleffe vem de empate sem gols contra o Dolomiti Bellunesi fora de casa pela 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca melhorar seu desempenho na competição para subir na tabela.

continua após a publicidade

FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30

Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica

Rodada: 5

Fase: Girone A

O Arzignano Valchiampo vem de derrota em casa para o Desenzano por 2 a 1 na 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca recuperação fora de casa para somar pontos importantes na competição.

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 17 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília) 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Albinoleffe

Técnico: M. Zaffaroni

G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, G. Sciacca e B. Barba; A. Orfei, S. Sassi e M. Agostinelli; A. Lombardi, A. De Paoli e J. Desogus.

Arzignano Valchiampo

Técnico: D. Di Donato

T. Vannucchi; A. Milillo, E. De Santis, E. Bernardi e F. Cariolato; M. Bassi, L. Castegnaro e C. Gatti; E. Lakti, A. Mattioli e N. Nanni.