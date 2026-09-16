Albinoleffe x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações
Albinoleffe e Arzignano Valchiampo se enfrentam dia 17 de setembro, às 13h30, pela 5ª Rod
Albinoleffe e Arzignano Valchiampo se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no AlbinoLeffe Stadium, em Zanica, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.
O Albinoleffe vem de empate sem gols contra o Dolomiti Bellunesi fora de casa pela 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca melhorar seu desempenho na competição para subir na tabela.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 5
Fase: Girone A
O Arzignano Valchiampo vem de derrota em casa para o Desenzano por 2 a 1 na 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca recuperação fora de casa para somar pontos importantes na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, G. Sciacca e B. Barba; A. Orfei, S. Sassi e M. Agostinelli; A. Lombardi, A. De Paoli e J. Desogus.
Arzignano Valchiampo
Técnico: D. Di Donato
T. Vannucchi; A. Milillo, E. De Santis, E. Bernardi e F. Cariolato; M. Bassi, L. Castegnaro e C. Gatti; E. Lakti, A. Mattioli e N. Nanni.
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