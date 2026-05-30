Neste sábado (30), a agenda do futebol conta com jogos na Europa e no Brasil. Para abrir o dia, a grande decisão da Champions League entre PSG e Arsenal. Na sequência, começa a última rodada do Brasileirão antes da paralisação para a Copa do Mundo. Flamengo, Corinthians, Botafogo e Santos entram em campo.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 30 de maio de 2026):

Champions League

13h – PSG x Arsenal

Transmissão: SBT, TNT e HBO Max

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Campeonato Mineiro Módulo II

16h – Democrata x Aymorés

Transmissão: Lance!TV

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Brasileirão

16h – Flamengo x Coritiba

Transmissão: Sportv e Premiere

16h – Athletico-PR x Mirassol

Transmissão: Premiere

17h30 – Grêmio x Corinthians

Transmissão: Globo e Premiere

17h30 – Bahia x Botafogo

Transmissão: Globo e Premiere

21h – Santos x Vitória

Transmissão: Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Sportv

Amistoso Internacional

09h – Escócia x Curaçao

Transmissão: ESPN e Disney+

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Brasileirão Série B

16h – Avaí x Criciúma

Transmissão: Goat, RedeTV!, ESPN e Disney+

16h – Atlético-GO x Goiás

Transmissão: Disney+

18h – Athletic x Fortaleza

Transmissão: Disney+

20h30 – Sport x Náutico

Transmissão: Disney+

Brasileirão Série C

17h – Floresta x Confiança

Transmissão: Band Nordeste, SportyNet Brasil e SportyNet

17h – Itabaiana x Volta Redonda

Transmissão: SportyNet

18h – Botafogo-PB x Maringá

Transmissão: Canal do Benja e SportyNet

19h30 – Caxias x Ituano

Transmissão: SportyNet Brasil e SportyNet

Brasileirão Série D

16h – Pouso Alegre x Portuguesa

Transmissão: Metrópoles Esportes

16h – Joinville x Guarany de Bagé

Transmissão: Metrópoles Esportes

17h – Moto Club x Maracanã

Transmissão: Metrópoles Esportes

17h – Treze x Lagarto

Transmissão: Metrópoles Esportes

17h – XV de Piracicaba x Noroeste

Transmissão: Metrópoles Esportes

17h – ASA x CSE

Transmissão: Metrópoles Esportes

19h – America-RJ x Portuguesa-RJ

Transmissão: Metrópoles Esportes

20h30 – Guaporé x Araguaína

Transmissão: Metrópoles Esportes

Copa do Brasil Feminina

11h – Palmeiras x Corinthians

Transmissão: Sportv

Campeonato Sueco

10h – AIK x Sirius

Transmissão: Canal GOAT Brasil

LaLiga 2

11h15 – Ceuta x Albacete

Transmissão: Disney+

11h15 – Real Sociedad B x Cultural Leonesa

Transmissão: Disney+

16h – Granada x Sporting Gijón

Transmissão: Disney+

Campeonato Uruguaio

10h – Racing Montevideo x Defensor Sporting

Transmissão: Disney+

15h – Danúbio x Progreso

Transmissão: Disney+

Segunda Divisão do Uruguai

13h – Uruguay Montevideo x Plaza Colonia

Transmissão: Disney+

16h – Paysandu-URU x Cerrito

Transmissão: Disney+

19h – Colón-URU x Miramar Misiones

Transmissão: Disney+

NWSL

14h30 – KC Current x Boston Legacy

Transmissão: Canal GOAT Brasil

Campeonato Paranaense – 2ª Divisão

15h – Paranavaí x Paraná Clube (Final – ida)

Transmissão: Federação Paranaense de Futebol

Campeonato Catarinense – 2ª Divisão

15h – Metropolitano x Juventus-SC

Transmissão: Grupo EVGE Esportes

LNF Silver

16h – Blumenau x São Caetano

Transmissão: Xsports e LNF Oficial

Campeonato Venezuelano

17h – UCV x Portuguesa-VEN

Transmissão: Liga FUTVE

21h – La Guaira x Puerto Cabello

Transmissão: Liga FUTVE

Copa Argentina

18h – Instituto Córdoba x Lanús

Transmissão: Xsports

CONCACAF Champions Cup (Final)

21h – Toluca x Tigres UANL

Transmissão: ESPN 4 e Disney+

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