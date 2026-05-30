Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (30/05/2026)
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Neste sábado (30), a agenda do futebol conta com jogos na Europa e no Brasil. Para abrir o dia, a grande decisão da Champions League entre PSG e Arsenal. Na sequência, começa a última rodada do Brasileirão antes da paralisação para a Copa do Mundo. Flamengo, Corinthians, Botafogo e Santos entram em campo.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 30 de maio de 2026):
Champions League
13h – PSG x Arsenal
Transmissão: SBT, TNT e HBO Max
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Campeonato Mineiro Módulo II
16h – Democrata x Aymorés
Transmissão: Lance!TV
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Brasileirão
16h – Flamengo x Coritiba
Transmissão: Sportv e Premiere
16h – Athletico-PR x Mirassol
Transmissão: Premiere
17h30 – Grêmio x Corinthians
Transmissão: Globo e Premiere
17h30 – Bahia x Botafogo
Transmissão: Globo e Premiere
21h – Santos x Vitória
Transmissão: Sportv e Premiere
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Amistoso Internacional
09h – Escócia x Curaçao
Transmissão: ESPN e Disney+
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Brasileirão Série B
16h – Avaí x Criciúma
Transmissão: Goat, RedeTV!, ESPN e Disney+
16h – Atlético-GO x Goiás
Transmissão: Disney+
18h – Athletic x Fortaleza
Transmissão: Disney+
20h30 – Sport x Náutico
Transmissão: Disney+
Brasileirão Série C
17h – Floresta x Confiança
Transmissão: Band Nordeste, SportyNet Brasil e SportyNet
17h – Itabaiana x Volta Redonda
Transmissão: SportyNet
18h – Botafogo-PB x Maringá
Transmissão: Canal do Benja e SportyNet
19h30 – Caxias x Ituano
Transmissão: SportyNet Brasil e SportyNet
Brasileirão Série D
16h – Pouso Alegre x Portuguesa
Transmissão: Metrópoles Esportes
16h – Joinville x Guarany de Bagé
Transmissão: Metrópoles Esportes
17h – Moto Club x Maracanã
Transmissão: Metrópoles Esportes
17h – Treze x Lagarto
Transmissão: Metrópoles Esportes
17h – XV de Piracicaba x Noroeste
Transmissão: Metrópoles Esportes
17h – ASA x CSE
Transmissão: Metrópoles Esportes
19h – America-RJ x Portuguesa-RJ
Transmissão: Metrópoles Esportes
20h30 – Guaporé x Araguaína
Transmissão: Metrópoles Esportes
Copa do Brasil Feminina
11h – Palmeiras x Corinthians
Transmissão: Sportv
Campeonato Sueco
10h – AIK x Sirius
Transmissão: Canal GOAT Brasil
LaLiga 2
11h15 – Ceuta x Albacete
Transmissão: Disney+
11h15 – Real Sociedad B x Cultural Leonesa
Transmissão: Disney+
16h – Granada x Sporting Gijón
Transmissão: Disney+
Campeonato Uruguaio
10h – Racing Montevideo x Defensor Sporting
Transmissão: Disney+
15h – Danúbio x Progreso
Transmissão: Disney+
Segunda Divisão do Uruguai
13h – Uruguay Montevideo x Plaza Colonia
Transmissão: Disney+
16h – Paysandu-URU x Cerrito
Transmissão: Disney+
19h – Colón-URU x Miramar Misiones
Transmissão: Disney+
NWSL
14h30 – KC Current x Boston Legacy
Transmissão: Canal GOAT Brasil
Campeonato Paranaense – 2ª Divisão
15h – Paranavaí x Paraná Clube (Final – ida)
Transmissão: Federação Paranaense de Futebol
Campeonato Catarinense – 2ª Divisão
15h – Metropolitano x Juventus-SC
Transmissão: Grupo EVGE Esportes
LNF Silver
16h – Blumenau x São Caetano
Transmissão: Xsports e LNF Oficial
Campeonato Venezuelano
17h – UCV x Portuguesa-VEN
Transmissão: Liga FUTVE
21h – La Guaira x Puerto Cabello
Transmissão: Liga FUTVE
Copa Argentina
18h – Instituto Córdoba x Lanús
Transmissão: Xsports
CONCACAF Champions Cup (Final)
21h – Toluca x Tigres UANL
Transmissão: ESPN 4 e Disney+
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