menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (30/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
09:04
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Arsenal treinam no Puskás Arena (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)0
imagem cameraJogadores do Arsenal treinam no Puskás Arena (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)0
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste sábado (30), a agenda do futebol conta com jogos na Europa e no Brasil. Para abrir o dia, a grande decisão da Champions League entre PSG e Arsenal. Na sequência, começa a última rodada do Brasileirão antes da paralisação para a Copa do Mundo. Flamengo, Corinthians, Botafogo e Santos entram em campo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 30 de maio de 2026):

Champions League

13h – PSG x Arsenal
Transmissão: SBT, TNT e HBO Max

➡️Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

Campeonato Mineiro Módulo II

16h – Democrata x Aymorés
Transmissão: Lance!TV

➡️Clique aqui para assistir no Lance!TV

Brasileirão

16h – Flamengo x Coritiba
Transmissão: Sportv e Premiere

16h – Athletico-PR x Mirassol
Transmissão: Premiere

17h30 – Grêmio x Corinthians
Transmissão: Globo e Premiere

17h30 – Bahia x Botafogo
Transmissão: Globo e Premiere

21h – Santos x Vitória
Transmissão: Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Sportv

Amistoso Internacional

09h – Escócia x Curaçao
Transmissão: ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série B

16h – Avaí x Criciúma
Transmissão: Goat, RedeTV!, ESPN e Disney+

16h – Atlético-GO x Goiás
Transmissão: Disney+

18h – Athletic x Fortaleza
Transmissão: Disney+

20h30 – Sport x Náutico
Transmissão: Disney+

Brasileirão Série C

17h – Floresta x Confiança
Transmissão: Band Nordeste, SportyNet Brasil e SportyNet

17h – Itabaiana x Volta Redonda
Transmissão: SportyNet

18h – Botafogo-PB x Maringá
Transmissão: Canal do Benja e SportyNet

19h30 – Caxias x Ituano
Transmissão: SportyNet Brasil e SportyNet

Brasileirão Série D

16h – Pouso Alegre x Portuguesa
Transmissão: Metrópoles Esportes

16h – Joinville x Guarany de Bagé
Transmissão: Metrópoles Esportes

17h – Moto Club x Maracanã
Transmissão: Metrópoles Esportes

17h – Treze x Lagarto
Transmissão: Metrópoles Esportes

17h – XV de Piracicaba x Noroeste
Transmissão: Metrópoles Esportes

17h – ASA x CSE
Transmissão: Metrópoles Esportes

19h – America-RJ x Portuguesa-RJ
Transmissão: Metrópoles Esportes

20h30 – Guaporé x Araguaína
Transmissão: Metrópoles Esportes

Copa do Brasil Feminina

11h – Palmeiras x Corinthians
Transmissão: Sportv

Campeonato Sueco

10h – AIK x Sirius
Transmissão: Canal GOAT Brasil

LaLiga 2

11h15 – Ceuta x Albacete
Transmissão: Disney+

11h15 – Real Sociedad B x Cultural Leonesa
Transmissão: Disney+

16h – Granada x Sporting Gijón
Transmissão: Disney+

Campeonato Uruguaio

10h – Racing Montevideo x Defensor Sporting
Transmissão: Disney+

15h – Danúbio x Progreso
Transmissão: Disney+

Segunda Divisão do Uruguai

13h – Uruguay Montevideo x Plaza Colonia
Transmissão: Disney+

16h – Paysandu-URU x Cerrito
Transmissão: Disney+

19h – Colón-URU x Miramar Misiones
Transmissão: Disney+

NWSL

14h30 – KC Current x Boston Legacy
Transmissão: Canal GOAT Brasil

Campeonato Paranaense – 2ª Divisão

15h – Paranavaí x Paraná Clube (Final – ida)
Transmissão: Federação Paranaense de Futebol

Campeonato Catarinense – 2ª Divisão

15h – Metropolitano x Juventus-SC
Transmissão: Grupo EVGE Esportes

LNF Silver

16h – Blumenau x São Caetano
Transmissão: Xsports e LNF Oficial

Campeonato Venezuelano

17h – UCV x Portuguesa-VEN
Transmissão: Liga FUTVE

21h – La Guaira x Puerto Cabello
Transmissão: Liga FUTVE

Copa Argentina

18h – Instituto Córdoba x Lanús
Transmissão: Xsports

CONCACAF Champions Cup (Final)

21h – Toluca x Tigres UANL
Transmissão: ESPN 4 e Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
escudo do democrata e do aymorés com transmissão do lance&quot;tv
Lance!TV fará transmissão exclusiva de Democrata x Aymorés (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias