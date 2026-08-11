John Textor diz que Eagle Bidco não apresentou defesa em disputa pelo controle do Botafogo Em nota publicada em seu site oficial, Textor avalia que a ausência de contestação pode favorecê-lo

Ex-gestor do Botafogo, John Textor afirmou nesta terça-feira que a Eagle Bidco, subsidiária da Eagle Football Holdings, não apresentou defesa dentro do prazo no processo em que o americano tenta recuperar o controle das ações da SAF do clube. Em nota publicada em seu site oficial, Textor avaliou que a ausência de contestação pode favorecer sua tentativa de retomar a propriedade da SAF.

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— Se a Eagle Bidco continuar optando por não comparecer ao processo e não defender ou contestar as alegações do Sr. Textor, então medidas intermediárias, como as medidas cautelares, terão menor importância — diz trecho da nota.

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O comunicado prossegue com a avaliação da defesa de Textor sobre os possíveis desdobramentos do processo:

— Nesse cenário, deverá ser apenas uma questão de tempo até que as alegações de propriedade do Sr. Textor prevaleçam nos processos completos de rescisão e ação declaratória, e o Sr. Textor seja restabelecido como proprietário da SAF Botafogo.

Há três processos relacionados à disputa, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil. No processo americano, a defesa de Textor sustenta que a Eagle Bidco não contestou, dentro do prazo estabelecido, as alegações do empresário sobre a propriedade das ações.

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Na Inglaterra, os advogados de Textor solicitaram uma medida cautelar para impedir que a Cork Gully, administradora judicial da Eagle Football Holdings, venda as ações do americano a terceiros enquanto os processos nos Estados Unidos e no Brasil não forem concluídos.

No Brasil, a defesa de Textor argumenta que o contrato de venda das ações para a Eagle Bidco é "void ab initio", expressão jurídica utilizada para indicar que o negócio seria nulo desde a sua origem. O americano pede a rescisão do contrato e a devolução das ações da SAF Botafogo.

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Disputa pelo controle da SAF do Botafogo

Textor assumiu o comando do Botafogo em março de 2022, durante a transição do clube para o modelo de SAF. Em abril deste ano, foi afastado do cargo por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em maio, deixou também o Conselho de Administração, último cargo que ainda ocupava no clube.

A Eagle Football Holdings, rede multiclubes de Textor, está sob administração judicial da Cork Gully. Enquanto a disputa pela propriedade das ações continua, o Botafogo passa por um processo de transição administrativa.

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A venda da SAF para a nova investidora ainda não foi concluída, mas a GDA, empresa do mexicano Gabriel de Alba, já participa da gestão. O clube iniciou um plano estratégico de 100 dias durante o processo de reestruturação, sob comando do CEO Eduardo Iglesias.

John Textor, ex-gestor da SAF do Botafogo (Juan Mabromata/AFP)

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Confira a nota de John Textor na íntegra

"Processo nos EUA (Textor vs. Eagle Bidco, João Paulo Magalhães Lins e Augusto Montenegro)

Em 4 de junho de 2026, o Sr. Textor ajuizou uma ação de Declaratory Relief (ação declaratória) no estado da Flórida, solicitando ao Tribunal uma declaração confirmando que o Sr. Textor continua sendo o proprietário das ações da SAF Botafogo, que atualmente representam uma participação de 90% no Clube. O Sr. Textor também solicitou que o Tribunal confirmasse que a Eagle Bidco jamais pagou a contraprestação em dinheiro exigida pelo acordo original, por meio do qual o Sr. Textor pretendia vender suas ações da SAF Botafogo à Eagle Bidco, e que tal contrato deve ser declarado nulo.

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O prazo para a Eagle Bidco responder e contestar as alegações de propriedade de Textor terminou em 6 de agosto de 2026. Plenamente ciente do processo nos Estados Unidos desde o início de junho de 2026, a Eagle Bidco optou por não se defender na ação, deixando, assim, sem contestação, a totalidade da "exposição dos fatos" apresentada por Textor e suas alegações de propriedade.

Dessa forma, em 7 de agosto de 2026, os advogados do Sr. Textor protocolaram uma petição solicitando ao escrivão do Tribunal (Clerk of Court) que emitisse uma Order of Default (ordem de revelia) contra a Eagle Bidco. Esperamos que o escrivão do Tribunal emita uma Order of Default contra a Eagle Bidco nos próximos dias.

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Processo no Reino Unido (Textor vs. Eagle Bidco — apenas medida cautelar)

No Reino Unido, o Sr. Textor solicitou ao Tribunal a concessão de uma medida cautelar (injunction) para impedir a venda das ações do Sr. Textor — a qualquer terceiro — pelos administradores nomeados da Eagle Bidco.

A petição não foi apresentada com o objetivo de pedir ao Tribunal que julgasse o mérito de uma ação declaratória ou de rescisão/anulação, mas simplesmente para solicitar que o Tribunal respeitasse os processos em andamento no exterior, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e impedisse a venda das ações enquanto esses processos buscam solucionar a disputa e confirmar a propriedade da SAF Botafogo pelo Sr. Textor.

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A obtenção de uma medida cautelar costuma ser difícil. Ainda assim, o Sr. Textor espera que o Tribunal impeça a Eagle Bidco de vender um ativo que, segundo ele, não pertence à empresa. De todo modo, independentemente do resultado da petição no Reino Unido — que não busca uma decisão sobre a propriedade das ações por parte do Sr. Textor —, os processos nos Estados Unidos e no Brasil continuarão avançando.

O Tribunal britânico foi informado, ontem, de que a Eagle Bidco não pretende contestar as alegações de propriedade feitas pelo Sr. Textor e de que a questão relativa à medida cautelar — e se ela é ou não apropriada nessas circunstâncias — será analisada pelo juiz sem que a Eagle Bidco apresente uma manifestação de oposição.

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Processo no Brasil (Textor vs. Eagle Bidco — rescisão e anulação)

No Brasil, os advogados do Sr. Textor apresentaram argumentos semelhantes — com base em leis que diferem ligeiramente das leis dos Estados Unidos — para restabelecer a propriedade do Sr. Textor sobre a SAF Botafogo

A posição do Sr. Textor é que o contrato é "void ab initio", ou seja, "nulo desde o início", segundo a legislação americana, e que não existe contrato a ser interpretado segundo a legislação brasileira. No entanto, a ação para rescindir o contrato no Brasil foi ajuizada por excesso de cautela, diante da velocidade com que determinadas medidas estavam sendo tomadas, de maneira inadequada, pelo Botafogo Social Club no Brasil.

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O Sr. Textor solicitou ao Tribunal brasileiro a concessão de uma medida cautelar para impedir a Eagle Bidco de vender suas ações. O Tribunal rejeitou esse pedido inicial, decidindo — pelo menos por enquanto — que não há prova de uma situação urgente (de que as ações estejam prestes a ser vendidas) e que a Eagle Bidco deverá se manifestar, no prazo de 15 dias após a juntada da intimação, apresentando sua defesa.

O Sr. Textor também argumentou que, segundo a legislação brasileira, não é apropriado que um terceiro — o Botafogo Social Club, que compareceu no processo "como" SAF Botafogo — apresente uma defesa em nome da Eagle Bidco que a própria Eagle Bidco decidiu não apresentar.

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Diante do precedente perigoso que seria criado caso terceiros pudessem facilmente apresentar defesas em nome de réus sem qualquer vínculo com eles, os advogados do Sr. Textor solicitaram ao Tribunal que reconsidere a autorização para a intervenção do Social Club.

De todo modo, até o presente momento, a Eagle Bidco optou por não se defender no processo brasileiro e não apresentou nenhum argumento em seu próprio nome para contestar as alegações do Sr. Textor de que é o proprietário da SAF Botafogo.

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Resumo

Se a Eagle Bidco continuar optando por não comparecer ao processo e não defender ou contestar as alegações do Sr. Textor, então medidas intermediárias, como as medidas cautelares, terão menor importância.

Nesse cenário, deverá ser apenas uma questão de tempo até que as alegações de propriedade do Sr. Textor prevaleçam nos processos completos de rescisão e ação declaratória, e o Sr. Textor seja restabelecido como proprietário da SAF Botafogo."

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