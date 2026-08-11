Botafogo tem retrospecto ruim na altitude; veja números Histórico alvinegro em jogos acima dos 1.500 metros acima do nível do mar é negativo

O Botafogo liga o sinal de alerta antes de enfrentar o Cienciano pela Copa Sul-Americana, devido ao baixo aproveitamento na altitude. O jogo de ida, marcado para às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (13), será disputado no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, a 3.350 metros acima do nível do mar.

➡️ Cienciano x Botafogo terá arbitragem equatoriana; veja

Em 11 jogos válidos por Libertadores e Sul-Americana na altitude, o Botafogo tem três vitórias, dois empates e seis derrotas. Esses números representam um aproveitamento de apenas 33,4% em confrontos acima de 1500 metros do nível do mar.

continua após a publicidade

Em 2026, o Glorioso foi às alturas em duas oportunidades. Em fevereiro, pela segunda fase dos playoffs da Libertadores, visitou o Nacional Potosí, da Bolívia, e foi derrotado por 1 a 0 na altitude de 4 mil metros.

O último duelo da equipe nessas condições, contudo, terminou em vitória alvinegra. Pela fase de grupos da Sul-Americana, o Botafogo bateu o Independiente Petrolero por 3 a 0 em Sucre, também na Bolívia, a 2.800 metros acima do nível do mar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal!

Botafogo tem retrospecto interessante em mata-mata contra rivais com altitude

Embora o aproveitamento do Botafogo tenha histórico positivo atuando em altitudes elevadas, o retrospecto é interessante em duelos mata-mata. Em quatro partidas eliminatórias contra rivais que tenham o ambiente hostil a favor, o Glorioso conseguiu se classificar duas vezes.

Em 2014, o Alvinegro fez o jogo de ida da primeira fase da Libertadores contra o Deportivo Quito no Equador. Apesar da derrota por 1 a 0, o Botafogo conquistou um resultado fácil de ser revertido e goleou o adversário no Rio de Janeiro por 4 a 0.

continua após a publicidade

Na histórica campanha que culminou com o título da Libertadores em 2024, o Glorioso iniciou sua trajetória diante do Aurora, que atua em Cochabamba, na Bolívia. Fora de casa, o Botafogo arrancou um empate por 1 a 1 e aplicou uma sonora goleada por 6 a 0 no Estádio Nilton Santos para avançar no torneio.

Montoro em ação na derrota do Botafogo para o Nacional Potosí (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Botafogo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.