Nesta terça-feira (26), às 09h30 (horário de Brasília), o Newcastle recebe o Nottingham Forest no St. James Park, em Newcastle upon Tyne, na Inglaterra, jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os Magpies ocupam a sétima colocação na tabela e vem de uma derrota para o Luton Town fora de casa, por 1 a 0. Com 29 pontos, se vencer, os Gordies podem chegar a 32 pontos e encostar no Manchester City, quinto colocado, que tem 34. Já os Foresters estão na 17ª posição na tabela, com 14 pontos, dois a menos que o Luton Town, com 12, que abre a zona de rebaixamento. Vencer esta partida fora de casa, para o Nottingham, significa respirar na Premier League. O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (Streaming).