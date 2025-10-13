‘Chef’ João Fonseca estreia em Bruxelas; horário e onde assistir

Fim da espera para a torcida brasileira. Nesta terça-feira, em torno das 14h30 (de Brasília), João Fonseca estreia no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. O adversário é o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo, de 30 anos. A ESPN e o Disney Plus transmitem o confronto ao vivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ SP Open presta homenagens a Maria Esther Bueno

➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

Nesta segunda-feira, véspera da estreia, o número 1 do Brasil e 45º do mundo, de 19 anos, participou de uma ação promocional no torneio belga, ao lado do anfitrião Zizou Bergs e do tcheco Jiri Lehecka. E comentou nas redes sociais:

continua após a publicidade

➡️ Exclusivo: No templo do futebol, Maria Esther Bueno viveu a maior emoção da vida

➡️ Exclusivo: Sobrinho fala dos legados e desafios de Maria Esther Bueno

-Masterchef 👨‍🍳. Ótimo dia aqui em Bruxelas com Zizou Bergs e Jiří Lehečka. Até amanhã e vamo com tudo!

Os 'chefs' João Fonseca e Bergs podem se reencontrar numa eventual semifinal em Bruxelas. Para isso, cada um tem que vencer três partidas.

João Fonseca pode reencontrar o 'chef' Bergs

Em junho, contra o belga, no ATP 250 de Easbourne, na Inglaterra, o jovem carioca venceu sua primeira partida na grama na carreira.

Nesta terça, Bergs, de 26 anos, estreia contra o compatriota e convidado Raphael Collignon (90º).

João Fonseca, aliás, estreia logo após o duelo acima, entre os dois belgas, que tem início às 13h (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Botic van de Zandschulp - ATP de Bruxelas

📆 Data e horário: Terça, 14 de outubro, em torno das 14h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Bruxelas, Bélgica

📺 Onde assistir: ESPN e Disney Plus



João Fonseca em ação promocional em Bruxelas (Divulgação)







