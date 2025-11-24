Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), no Sul do país, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Classificado para a decisão da Libertadores, que acontece no próximo sábado (29), o Palmeiras utilizará uma equipe alternativa contra o Grêmio. Ao todo, 11 nomes permaneceram em São Paulo para cumprir o cronograma físico na Academia de Futebol e não estarão à disposição do técnico Abel Ferreira.

São eles: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

O Grêmio, por sua vez, aparece na 13ª colocação e segue na disputa por uma vaga em competições continentais. Atualmente, está garantido na Copa Sul-Americana, enquanto sonha com um lugar na Copa Libertadores caso o Brasileirão tenha um G8.

Gutavo Gómez será um dos nomes do Palmeiras poupados para a partida contra o Grêmio; veja detalhes de onde assistir (Foto: Ettore Chiereguini/ Agif/Gazeta Press)

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X PALMEIRAS - BRASILEIRÃO - 36ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view);

🟨 Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ Prováveis escalações

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavon.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez, Mauricio e Felipe Anderson; Sosa e Bruno Rodrigues (Luighi).

