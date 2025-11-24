Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília)
Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), no Sul do país, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).
+ Palmeiras poupará time no Brasileirão, e Abel dá indício de escalação para jogo contra o Flamengo
Classificado para a decisão da Libertadores, que acontece no próximo sábado (29), o Palmeiras utilizará uma equipe alternativa contra o Grêmio. Ao todo, 11 nomes permaneceram em São Paulo para cumprir o cronograma físico na Academia de Futebol e não estarão à disposição do técnico Abel Ferreira.
São eles: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).
O Grêmio, por sua vez, aparece na 13ª colocação e segue na disputa por uma vaga em competições continentais. Atualmente, está garantido na Copa Sul-Americana, enquanto sonha com um lugar na Copa Libertadores caso o Brasileirão tenha um G8.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X PALMEIRAS - BRASILEIRÃO - 36ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view);
🟨 Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
⚽ Prováveis escalações
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavon.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez, Mauricio e Felipe Anderson; Sosa e Bruno Rodrigues (Luighi).
