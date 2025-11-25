Sporting x Club Brugge: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Sporting e Club Brugge se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Fora de Campo
Argentinos enlouquecem com Messi e recorde alcançado em ‘show’ na MLS
Fora de Campo24/11/2025
- Futebol Internacional
Jorge Jesus faz história em dia especial para o Flamengo e manda recado
Futebol Internacional24/11/2025
- Futebol Internacional
Joia da Premier League abandona os gramados para seguir outra carreira
Futebol Internacional24/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Sporting, atualmente na 13ª posição com sete pontos, entra em campo com a chance de fazer história: uma vitória significaria a primeira vez que o clube vence seus três primeiros jogos em casa numa mesma edição da Champions League. A equipe de Rui Borges vive uma fase excelente, estando invicta há nove partidas em todas as competições e mantendo 100% de aproveitamento no Alvalade nesta campanha europeia. O otimismo é reforçado pelo retrospecto recente, já que os Leões venceram seus últimos três confrontos contra clubes belgas em Lisboa.
O Club Brugge chega a Portugal em uma situação precária, ocupando a 22ª posição e sem vencer na Champions há três rodadas. Embora venha de um empate movimentado por 3 a 3 contra o Barcelona, a equipe belga enfrenta sérios problemas jogando fora de casa, tendo perdido suas duas viagens anteriores nesta competição (para Atalanta e Bayern de Munique). Precisando desesperadamente de pontos para não sair da zona de classificação, o Brugge terá que superar um histórico negativo, já que foi derrotado em cinco das suas sete visitas anteriores a Portugal.
Tudo sobre o jogo entre Sporting e Club Brugge pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sporting x Club Brugge
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Tobias Stieler (árbitro); Lasse Koslowski e Mark Borsch (assistentes); Martin Petersen (quarto árbitro)
📺 VAR: Benjamin Brand
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sporting (Técnico: Rui Borges
Silva; Araujo, Inacio, Diomande, Vagiannidis; Simoes, Hjulmand; Catamo, Trincao, Quenda; Suarez
Club Brugge (Técnico: Nicky Hayen
Jackers; Seys, Mechele, Ordonez, Siquet; Onyedika, Stankovic; Diakhon, Vanaken, Forbs; Tresoldi
➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias