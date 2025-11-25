Sporting e Club Brugge se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo SPO BRU 5ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília) Local Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR) Árbitro Tobias Stieler Assistentes Lasse Koslowski e Mark Borsch Var Benjamin Brand Onde assistir

O Sporting, atualmente na 13ª posição com sete pontos, entra em campo com a chance de fazer história: uma vitória significaria a primeira vez que o clube vence seus três primeiros jogos em casa numa mesma edição da Champions League. A equipe de Rui Borges vive uma fase excelente, estando invicta há nove partidas em todas as competições e mantendo 100% de aproveitamento no Alvalade nesta campanha europeia. O otimismo é reforçado pelo retrospecto recente, já que os Leões venceram seus últimos três confrontos contra clubes belgas em Lisboa.

O Club Brugge chega a Portugal em uma situação precária, ocupando a 22ª posição e sem vencer na Champions há três rodadas. Embora venha de um empate movimentado por 3 a 3 contra o Barcelona, a equipe belga enfrenta sérios problemas jogando fora de casa, tendo perdido suas duas viagens anteriores nesta competição (para Atalanta e Bayern de Munique). Precisando desesperadamente de pontos para não sair da zona de classificação, o Brugge terá que superar um histórico negativo, já que foi derrotado em cinco das suas sete visitas anteriores a Portugal.

Tudo sobre o jogo entre Sporting e Club Brugge pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sporting x Club Brugge

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Tobias Stieler (árbitro); Lasse Koslowski e Mark Borsch (assistentes); Martin Petersen (quarto árbitro)

📺 VAR: Benjamin Brand

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sporting (Técnico: Rui Borges ):

Silva; Araujo, Inacio, Diomande, Vagiannidis; Simoes, Hjulmand; Catamo, Trincao, Quenda; Suarez

Club Brugge (Técnico: Nicky Hayen ):

Jackers; Seys, Mechele, Ordonez, Siquet; Onyedika, Stankovic; Diakhon, Vanaken, Forbs; Tresoldi

O Sporting entra em campo na Champions League para enfrentar o Club Brugge (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

