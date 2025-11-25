Olympiacos e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo OLY RMD 5ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília) Local Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE) Árbitro Michael Oliver Assistentes Stuart Burt e James Mainwaring Var Andrew Dallas Onde assistir

O Olympiacos chega para o confronto vivendo realidades opostas: enquanto lidera o Campeonato Grego e atravessa uma excelente fase doméstica (invicto há cinco jogos), a equipe sofre na Champions League, ocupando a modesta 31ª posição com apenas dois pontos. Para buscar sua primeira vitória no torneio continental, o time de José Luis Mendilibar aposta na força de sua torcida e em um tabu histórico notável: jamais perdeu para o Real Madrid em solo grego, somando uma vitória e três empates nos confrontos anteriores.

O Real Madrid viaja para Piraeus com a missão de fazer história e vencer o Olympiacos fora de casa pela primeira vez. Apesar de liderar La Liga e ocupar a 7ª posição na Champions, a equipe de Xabi Alonso vive um momento de turbulência, sem vencer há três partidas (incluindo tropeços contra Rayo Vallecano e Elche) e vindo de derrota europeia para o Liverpool

Tudo sobre o jogo entre Olympiacos e Real Madrid pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Olympiacos x Real Madrid

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Stuart Burt e James Mainwaring (assistentes); Andrew Madley (quarto árbitro)

📺 VAR: Andrew Dallas

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Olympiacos (Técnico: Jose Luis Mendilibar):

Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):

Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Guler; Bellingham; Mbappe, Vini Jr

O Real Madrid enfrenta o Olympiacos fora de casa na Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

