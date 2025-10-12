Rival de João Fonseca é top 10 em quesito importante no ano; entenda

Ter um bom aproveitamento nos breaks points, ou seja, nos momentos em que o rival saca com risco de ser quebrado, pode fazer a diferença numa partida. Pois o adversário de João Fonseca na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, é um dos que menos chances desperdiçam nesse tipo de situação em quadra rápida, em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ SP Open presta homenagens a Maria Esther Bueno

➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel



Número 84 do mundo (e ex-top 22, em 2022), o holandês Botic van de Zandschulp, de 30 anos, tem o nono melhor aproveitamento em breaks convertidos, nesse piso, como o de Bruxelas, até aqui. Ele venceu 43,81% de jogadas nessa situação na temporada atual, vencendo 46 de 105 pontos (em 18 partidas).



➡️ Exclusivo: No templo do futebol, Maria Esther Bueno viveu a maior emoção da vida

➡️ Exclusivo: Sobrinho fala dos legados e desafios de Maria Esther Bueno

O líder desse quesito, com 49,15% de aproveitamento, é o dinamarquês Denis Shapovalov (11º do mundo). Logo atrás, com 48,23%, aparece o argentino Francisco Cerundolo, derrotado por João Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro. Na ocasião, o carioca, então com 18 anos, se tornou o mais jovem brasileiro a vencer um torneio dese nível.



Em terceiro lugar nessa lista vem o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, superado pelo pupilo do técnico Guilherme Teixeira, por desistência no terceiro set, na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, em agosto. O tenista da Espanha, por sinal, também disputa o torneio na Bélgica, podendo reencontrar o brasileiro numa eventual semifinal.

continua após a publicidade

Holandês Botic van de Zandschulp tem o nono melhor aproveitamento em breaks em quadra rápida (Reprodução)

João Fonseca, por sua vez, não aparece nessa lista, com os 66 melhores da temporada em aproveitamento de breaks em quadras rápidas. Já na relação de aproveitamento de breaks no saibro em 2025, o carioca, agora com 19 anos, aparece em 66º, com 35,24%: 37 pontos vencidos em 105 disputados (em 12 partidas). Como se sabe, foi nesse piso que João Fonseca triunfou na capital argentina. Curiosamente, o tenista holandês, nessa lista relacionada ao piso lento, vem logo à frente do brasileiro, com 35,37% de aproveitamento. Imagem abaixo:





No saibro, aproveitamento de breaks por João Fonseca é um pouco pior do que o do rival holandês (Reprodução)

João Fonseca venceu rival em 2024

Botic van de Zandschulp e o número 1 do Brasil medirão forças pela segunda vez na carreira. Na primeira, na Copa Davis de 2024, na quadra rápida e coberta de Bolonha, na Itália, o carioca venceu por 6/4 e 7/6.

continua após a publicidade

Ainda em busca do primeiro título de ATP na carreira, o holandês soma três vice-campeonatos. Os dois primeiros foram no saibro de Munique, em 2022 e 2023. O mais recente há quase dois meses, na quadra rápida do ATP 250 de Winston Salem, nos EUA. Na ocasião, o algoz na final foi o húngaro Marton Fucsovics.





