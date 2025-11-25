PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo PSG TOT 5ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília) Local Parc des Princes, em Paris (FRA) Árbitro Felix Zwayer Assistentes Robert Kempter e Christian Dietz Var Sören Storks Onde assistir

O PSG, atual campeão europeu, busca recuperação imediata após sofrer sua primeira derrota na defesa do título contra o Bayern de Munique. Apesar do revés, a equipe de Luis Enrique ocupa uma confortável 5ª posição na tabela e lidera o Campeonato Francês. O time aposta na força do Parque dos Príncipes para manter um recorde histórico: jamais sofreu duas derrotas consecutivas em casa na Champions League.

O Tottenham viaja para a França em um momento delicado, ainda abalado por uma humilhante goleada de 4 a 1 sofrida no clássico contra o Arsenal, resultado que gerou fortes críticas às táticas defensivas do técnico Thomas Frank. Apesar da instabilidade doméstica (três derrotas nos últimos cinco jogos), os Spurs mostram uma face diferente na Champions League, onde seguem invictos e ostentam uma defesa sólida. O confronto tem sabor de revanche, já que o Tottenham busca vingar a derrota sofrida para o próprio PSG na Supercopa da Uefa no início da temporada, decidida nos pênaltis após um empate por 2 a 2.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Tottenham

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes); Daniel Schlager (quarto árbitro)

📺 VAR: Sören Storks

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique):

Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Lee, Barcola, Kvaratskhelia

Tottenham (Técnico: Thomas Frank):

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani

Vitinha e Kudus disputam bola no duelo entre PSG e Tottenham, pela Supercopa da Europa (Foto: Marco Bertorello/AFP)

