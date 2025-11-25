menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

PSG x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Avatar
Lance!
Paris (FRA)
Dia 25/11/2025
11:54
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

PSG
TOT
5ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília)
Local
Parc des Princes, em Paris (FRA)
Árbitro
Felix Zwayer
Assistentes
Robert Kempter e Christian Dietz
Var
Sören Storks
Onde assistir

O PSG, atual campeão europeu, busca recuperação imediata após sofrer sua primeira derrota na defesa do título contra o Bayern de Munique. Apesar do revés, a equipe de Luis Enrique ocupa uma confortável 5ª posição na tabela e lidera o Campeonato Francês. O time aposta na força do Parque dos Príncipes para manter um recorde histórico: jamais sofreu duas derrotas consecutivas em casa na Champions League.

continua após a publicidade

O Tottenham viaja para a França em um momento delicado, ainda abalado por uma humilhante goleada de 4 a 1 sofrida no clássico contra o Arsenal, resultado que gerou fortes críticas às táticas defensivas do técnico Thomas Frank. Apesar da instabilidade doméstica (três derrotas nos últimos cinco jogos), os Spurs mostram uma face diferente na Champions League, onde seguem invictos e ostentam uma defesa sólida. O confronto tem sabor de revanche, já que o Tottenham busca vingar a derrota sofrida para o próprio PSG na Supercopa da Uefa no início da temporada, decidida nos pênaltis após um empate por 2 a 2.

Tudo sobre o jogo entre PSG e Tottenham pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
PSG x Tottenham
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes); Daniel Schlager (quarto árbitro)
📺 VAR: Sören Storks

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnico: Luis Enrique):
Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Lee, Barcola, Kvaratskhelia

Tottenham (Técnico: Thomas Frank):
Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani

➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029

Vitinha e Kudus disputam bola no duelo entre PSG e Tottenham, pela Supercopa da Europa
Vitinha e Kudus disputam bola no duelo entre PSG e Tottenham, pela Supercopa da Europa (Foto: Marco Bertorello/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias