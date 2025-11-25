PSG x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O PSG, atual campeão europeu, busca recuperação imediata após sofrer sua primeira derrota na defesa do título contra o Bayern de Munique. Apesar do revés, a equipe de Luis Enrique ocupa uma confortável 5ª posição na tabela e lidera o Campeonato Francês. O time aposta na força do Parque dos Príncipes para manter um recorde histórico: jamais sofreu duas derrotas consecutivas em casa na Champions League.
O Tottenham viaja para a França em um momento delicado, ainda abalado por uma humilhante goleada de 4 a 1 sofrida no clássico contra o Arsenal, resultado que gerou fortes críticas às táticas defensivas do técnico Thomas Frank. Apesar da instabilidade doméstica (três derrotas nos últimos cinco jogos), os Spurs mostram uma face diferente na Champions League, onde seguem invictos e ostentam uma defesa sólida. O confronto tem sabor de revanche, já que o Tottenham busca vingar a derrota sofrida para o próprio PSG na Supercopa da Uefa no início da temporada, decidida nos pênaltis após um empate por 2 a 2.
Tudo sobre o jogo entre PSG e Tottenham pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG x Tottenham
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes); Daniel Schlager (quarto árbitro)
📺 VAR: Sören Storks
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnico: Luis Enrique):
Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Lee, Barcola, Kvaratskhelia
Tottenham (Técnico: Thomas Frank):
Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani
