Onde Assistir

Ajax x Benfica: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Amsterdã (HOL)
Dia 24/11/2025
22:46
Onde-Assistir-ajax-benfica-Champions-league
imagem camera(Arte: Lance!)
Ajax e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (25), às 14h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL), pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O jogo terá transmissão ao vivo da TNT (TV por assinatura) e da HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

AJA
Benfica-escudo-onde-assistir
BEN
5ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 25 de novembro, às 14h45 (de Brasília)
Local
Johan Cruijff Arena, Amsterdã (HOL)
Árbitro
Sven Jablonski
Assistentes
Eduard Beitinger e Rafael Foltyn
Var
Sören Storks
Onde assistir

Ajax e Benfica entram em campo pressionados pela primeira vitória na Champions League, já que ambos somam quatro derrotas nas quatro rodadas anteriores. O Ajax ocupa a lanterna geral com apenas um gol marcado e 13 sofridos, enquanto o Benfica aparece logo acima, também sem pontos, com dois gols anotados e oito sofridos. O duelo na Johan Cruijff Arena representa uma das últimas oportunidades para evitar uma campanha completamente zerada na fase de liga.

Os holandeses chegam após sequência de resultados negativos, incluindo derrotas para Galatasaray, Utrecht e Excelsior, além de empate com o Heerenveen no Campeonato Holandês. Já o Benfica vive situação semelhante no torneio continental, mas mantém desempenho mais estável no cenário nacional, tendo vencido o Atlético pela Taça de Portugal. Mesmo assim, a equipe de José Mourinho ainda tenta se recuperar de tropeços recentes contra Casa Pia e Bayer Leverkusen.

Tudo sobre o jogo entre Ajax x Benfica pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

Ajax x Benfica
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã (HOL)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Sven Jablonski (árbitro); Eduard Beitinger e Rafael Foltyn (assistentes)
📺 VAR: Sören Storks

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ajax (Técnico: Fred Grim)
Pasveer; Wijndal, Sutalo, Baas, Gaaei; Klaassen, Regeer; Godts, Gloukh, Mokio; Weghorst.

Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; R. Rios, Barrenechea, Barreiro; Lukébakio, Sudakov, Pavlidis.

Onde-Assistir-ajax-benfica-Champions-league
(Arte: Lance!)

