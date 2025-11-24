Ajax e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (25), às 14h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL), pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O jogo terá transmissão ao vivo da TNT (TV por assinatura) e da HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo AJA BEN 5ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira, 25 de novembro, às 14h45 (de Brasília) Local Johan Cruijff Arena, Amsterdã (HOL) Árbitro Sven Jablonski Assistentes Eduard Beitinger e Rafael Foltyn Var Sören Storks Onde assistir

Ajax e Benfica entram em campo pressionados pela primeira vitória na Champions League, já que ambos somam quatro derrotas nas quatro rodadas anteriores. O Ajax ocupa a lanterna geral com apenas um gol marcado e 13 sofridos, enquanto o Benfica aparece logo acima, também sem pontos, com dois gols anotados e oito sofridos. O duelo na Johan Cruijff Arena representa uma das últimas oportunidades para evitar uma campanha completamente zerada na fase de liga.

Os holandeses chegam após sequência de resultados negativos, incluindo derrotas para Galatasaray, Utrecht e Excelsior, além de empate com o Heerenveen no Campeonato Holandês. Já o Benfica vive situação semelhante no torneio continental, mas mantém desempenho mais estável no cenário nacional, tendo vencido o Atlético pela Taça de Portugal. Mesmo assim, a equipe de José Mourinho ainda tenta se recuperar de tropeços recentes contra Casa Pia e Bayer Leverkusen.

Ajax x Benfica

Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã (HOL)

👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max

🟨 Arbitragem: Sven Jablonski (árbitro); Eduard Beitinger e Rafael Foltyn (assistentes)

📺 VAR: Sören Storks

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ajax (Técnico: Fred Grim)

Pasveer; Wijndal, Sutalo, Baas, Gaaei; Klaassen, Regeer; Godts, Gloukh, Mokio; Weghorst.

Benfica (Técnico: José Mourinho)

Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; R. Rios, Barrenechea, Barreiro; Lukébakio, Sudakov, Pavlidis.

(Arte: Lance!)

