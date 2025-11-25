Liverpool e PSV se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo LIV PSV 5ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília) Local Anfield, em Liverpool (ING) Árbitro Alejandro Hernández Assistentes José Naranjo e Diego Sánchez Rojo Var Guillermo Cuadra Fernandez Onde assistir

O Liverpool chega para o confronto mergulhado em uma crise doméstica profunda, ocupando apenas a 12ª posição na Premier League após derrotas consecutivas por 3 a 0 para Manchester City e Nottingham Forest. O técnico Arne Slot enfrenta problemas estruturais graves: a defesa, enfraquecida pela saída de Alexander-Arnold para o Real Madrid, vive seu pior momento estatístico desde 1965, enquanto o ataque, com Salah em má fase e os reforços Isak e Wirtz ainda não adaptados, não funciona. Paradoxalmente, a equipe vai bem na Champions League, ocupando a 8ª posição e defendendo uma sequência de 16 vitórias em casa nesta fase, o que torna este jogo crucial para salvar a temporada.

O PSV chega a Anfield invicto há 11 jogos em todas as competições e com a moral elevada após golear o Napoli por 6 a 2. A equipe de Peter Bosz, que ocupa a 18ª posição na tabela europeia, adota um estilo ofensivo de "tudo ou nada" e busca consolidar sua vaga nos playoffs. Embora o retrospecto histórico seja desfavorável — com apenas uma vitória nos últimos 14 jogos contra ingleses e dificuldades passadas contra o próprio Liverpool —, os holandeses enxergam na atual desorganização e fragilidade do adversário a oportunidade ideal para quebrar tabus e conquistar um resultado positivo fora de casa.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e PSV pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x PSV

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Alejandro Hernández (árbitro); José Naranjo e Diego Sánchez Rojo (assistentes); José Luis Munuera (quarto árbitro)

📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernandez

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot):

Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo

PSV (Técnico: Peter Bosz):

Kovar; Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine; Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til

O Liverpool enfrenta o PSV na Champions League (Foto: PETER POWELL / AFP)

