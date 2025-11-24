Chelsea x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Chelsea e Barcelona entram em campo nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, além de TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Chelsea tenta recuperar pontos após o empate por 2 a 2 com o Qarabag na última rodada da Champions. A equipe soma sete pontos e ocupa a 12ª posição da fase de liga, dentro da zona de playoffs. No cenário nacional, o time de Enzo Maresca vem de vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, resultado que mantém os londrinos na disputa pelas primeiras posições da Premier League.
O Barcelona também soma sete pontos e ocupa a 11ª posição, com vantagem sobre o Chelsea pelo saldo de gols. Na última rodada da Champions, o time empatou por 3 a 3 com o Club Brugge. No Campeonato Espanhol, a equipe de Hansi Flick vem de vitória por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Barcelona pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea x Barcelona
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🟨 Arbitragem: Slavko Vinčić (árbitro); Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (assistentes)
📺 VAR: Christian Dingert
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca):
Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro e Alejandro Garnacho; Liam Delap.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Marc Casadó e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López e Ferran Torres; Robert Lewandowski.
