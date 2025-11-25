menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (25/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (25)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
06:00
Hulk em ação durante Atlético-MG e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraHulk em ação durante Atlético-MG e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão e da Champions League, entre outros campeonatos ao redor do mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 25 de novembro de 2025)

Brasileirão

Atlético-MG x Flamengo – 21h30 – Globo e Premiere
Grêmio x Palmeiras – 21h30 – Globo e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Champions League

Ajax x Benfica – 14h45 – TNT e HBO Max
Galatasaray x Union Saint Gilloise – 14h45 – Space e HBO Max
Bodo Glimt x Juventus – 17h – HBO Max
Borussia Dortmund x Villarreal – 17h – HBO Max
Chelsea x Barcelona – 17h – SBT, TNT e HBO Max
Manchester City x Bayer Leverkusen – 17h – Space e HBO Max
Napoli x Qarabag – 17h – HBO Max
Olympique de Marseille x Newcastle – 17h – HBO Max
Slavia Praga x Athletic Bilbao – 17h – HBO Max

continua após a publicidade

➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Jogos de hoje: o Chelsea, do brasileiro Estevão, enfrenta o Barcelona pela Champions League (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Jogos de hoje: o Chelsea, do brasileiro Estevão, enfrenta o Barcelona pela Champions League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

UEFA Youth League

Chelsea sub-19 x Barcelona sub-19 – 10h – UEFA.tv
Borussia Dortmund sub-19 x Villarreal sub-19 – 12h – UEFA.tv

Campeonato Egípcio

Pyramids x Al Mokawloon – 12h – Link Sport Club Podcast (YouTube)

AFC Champions League Elite

Al Hilal x Al Shorta – 15h15 – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Southampton x Leicester – 17h – Xsports e Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

Defence Force x Cibao – 18h – Disney+
O&M x Mount Pleasant – 20h – Disney+

Campeonato Colombiano

Santa Fé x Tolima – 21h30 – Fanatiz

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias