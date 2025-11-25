Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (25/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (25)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão e da Champions League, entre outros campeonatos ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 25 de novembro de 2025)
Brasileirão
Atlético-MG x Flamengo – 21h30 – Globo e Premiere
Grêmio x Palmeiras – 21h30 – Globo e Premiere
Champions League
Ajax x Benfica – 14h45 – TNT e HBO Max
Galatasaray x Union Saint Gilloise – 14h45 – Space e HBO Max
Bodo Glimt x Juventus – 17h – HBO Max
Borussia Dortmund x Villarreal – 17h – HBO Max
Chelsea x Barcelona – 17h – SBT, TNT e HBO Max
Manchester City x Bayer Leverkusen – 17h – Space e HBO Max
Napoli x Qarabag – 17h – HBO Max
Olympique de Marseille x Newcastle – 17h – HBO Max
Slavia Praga x Athletic Bilbao – 17h – HBO Max
UEFA Youth League
Chelsea sub-19 x Barcelona sub-19 – 10h – UEFA.tv
Borussia Dortmund sub-19 x Villarreal sub-19 – 12h – UEFA.tv
Campeonato Egípcio
Pyramids x Al Mokawloon – 12h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
AFC Champions League Elite
Al Hilal x Al Shorta – 15h15 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Southampton x Leicester – 17h – Xsports e Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
Defence Force x Cibao – 18h – Disney+
O&M x Mount Pleasant – 20h – Disney+
Campeonato Colombiano
Santa Fé x Tolima – 21h30 – Fanatiz
