Onde Assistir

Brasil x França: horário e onde assistir às quartas de final do Mundial de vôlei

O confronto coloca as melhores jogadoras do campeonato cara a cara

Brasil x França, pela terceira etapa da VNL feminina (foto: volleyballworld)
Brasil x França, pela terceira etapa da VNL feminina (foto: volleyballworld)
Isabella Zuppo
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
10:09
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrenta a França nesta quinta-feira (4), às 7h (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pelas quartas de final do Mundial. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei).

Relacionadas

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil x França

BRA
FRA
Quartas de final
Mundial de vôlei
Data e Hora
Quinta-feira (4), às 7h (de Brasília)
Local
Bangkok, na Tailândia
Árbitro
Onde assistir

O Brasil venceu a República Dominicana nas oitavas por 3 sets a 1, nas parciais 18/25, 25/12, 25/20,25/12, enquanto a França fez história ao superar a China, também por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 27/25, 22/25 e 25/20.

No retrospecto do confronto sobre as europeias, a equipe liderada por Zé Roberto venceu ambas as partidas desta temporada, em julho pela VNL, por 3 a 2 (23/25, 25/21, 21/25, 25/17 e 15/11), e na fase de grupos do próprio Mundial, também por 3 a 2, desta vez de virada (21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13).

➡️Tudo sobre o chaveamento do Mundial de vôlei feminino; veja seleções classificadas

Brasil x França, pela terceira etapa da VNL feminina (foto: volleyballworld)
Brasil x França, pela terceira etapa da VNL feminina (foto: volleyballworld)

Caminho do Brasil pode ter carrasco da VNL nas semifinais

Caso a Seleção Brasileira vença a França e a Itália supere a Polônia, as equipes que disputaram a final da Liga das Nações de 2025 se reencontrarão na semifinal do Mundial. Na ocasião, as europeias saíram vitoriosas, vencendo por 3 sets a 1 (22/25, 25/18, 25/22 e 25/22).

O reencontro entre Gabi Guimarães e Paola Egonu, as principais jogadoras de cada equipe, é um dos confrontos mais esperados e mais difíceis que a Seleção pode enfrentar no caminho até o título inédito.

➡️Gabi Guimarães projeta Mundial de Vôlei: ‘Não temos medo de seleção nenhuma’

