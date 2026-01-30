Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (30/01/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (30), a bola rola desde o início da tarde e o dia promete ser movimentado para os fãs do esporte, com uma programação variada no futebol nacional e internacional. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta dos campeonatos Carioca e Cearense, além de confrontos por ligas e torneios importantes como os campeonatos Alemão, Italiano, Espanhol, Francês, Inglês, Turco, Saudita, Egípcio e competições femininas da Alemanha e da Arábia Saudita.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta, 30 de janeiro de 2026)
CAMPEONATO EGÍPCIO
12h – Pharco x Zed – Link Sport Club Podcast (YouTube)
15h – El Mokawloon x National Bank – Link Sport Club Podcast (YouTube)
CAMPEONATO SAUDITA
12h50 – Neom x Damac – Canal GOAT (YouTube)
14h30 – Al-Kholood x Al-Nassr – Canal GOAT (YouTube), BandSports (TV fechada), Bandplay (streaming), Band.com.br (site), Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO TURCO
14h – Antalyaspor x Trabzonspor – Disney+ (streaming)
CAMPEONATO ALEMÃO – SEGUNDA DIVISÃO
14h30 – Magdeburg x Hannover – OneFootball (streaming)
14h30 – Nuremberg x Preussen Münster – OneFootball (streaming), RC Sport (TV fechada)
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
14h30 – Carl Zeiss Jena (F) x Bayern de Munique (F) – DAZN (streaming)
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
14h30 – Al-Ula (F) x Al-Ittihad (F) – Canal GOAT (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO – TERCEIRA DIVISÃO
15h – TSV Havelse x Erzgebirge Aue – OneFootball (streaming)
CAMPEONATO ALEMÃO
16h30 – Colônia x Wolfsburg – Canal GOAT (YouTube), OneFootball (streaming)
CAMPEONATO ITALIANO – SEGUNDA DIVISÃO
16h30 – Bari x Palermo – SportyNet (streaming)
CAMPEONATO ITALIANO
16h45 – Lazio x Genoa – ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming)
CAMPEONATO FRANCÊS
16h45 – Lens x Le Havre – CazéTV (YouTube)
CAMPEONATO ESPANHOL
17h – Espanyol x Alavés – ESPN 4 (TV fechada), Disney+ (streaming)
CAMPEONATO INGLÊS – SEGUNDA DIVISÃO
17h – Bristol City x Derby County – X Sport (TV aberta), Disney+ (streaming)
CAMPEONATO CARIOCA
19h – Sampaio Corrêa-RJ x Boavista – Premiere (pay-per-view)
20h30 – Nova Iguaçu x Bangu – Premiere (pay-per-view)
CAMPEONATO CEARENSE
19h – Floresta x Ferroviário – FCFTV (YouTube)
