Morre o primeiro medalhista Mundial de vôlei de praia do Brasil, aos 56 anos

Paulo Roberto Moreira da Costa, mais conhecido como Paulão, primeiro campeão Mundial de vôlei de praia do Brasil, morreu na última terça-feira (2), aos 56 anos. O ex-jogador foi vitima de um infarto, segundo informações divulgadas pelo ge.

Ao lado de Paulo Emílio, Paulão venceu o Circuito Brasileiro em 1991 e 1996 e foi vice-campeão do Circuito Mundial em 1992/93. Além de ser o primeiro brasileiro a conquistar um lugar no pódio no Campeonato Mundial, com a medalha de bronze. Ele trabalhava como treinador da seleção do Chile de vôlei de praia.

Confira abaixo nota oficial da Confederação Brasileira de Voleibol:

A Confederação Brasileira de Voleibol lamenta profundamente o falecimento de Paulo Roberto Moreira da Costa, o Paulão, aos 56 anos. O atleta baiano foi o primeiro campeão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em 1991, ao lado de Paulo Emílio. Em 1996, a dupla conquistou o bicampeonato brasileiro. Juntos, Paulão e Paulo Emílio ganharam também a medalha de bronze do primeiro Campeonato Mundial de vôlei de praia, em 97, e o vice-campeonato do Circuito Mundial, na temporada 92/93. Atualmente, Paulão trabalhava como treinador da seleção do Chile de vôlei de praia.

Paulão foi um precursor no vôlei de praia e marcou a modalidade não só no Brasil como em outros países, realizando um grande trabalho de desenvolvimento do esporte. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande atleta”, diz Radamés Lattari, presidente da CBV.

Paulão trabalhava como técnico da seleção do Chile (Foto: Reprodução X)

Nascido em Salvador e torcedor assumido do Bahia, Paulão também foi homenageado pelo clube de seu estado natal.

Confira abaixo nota oficial do Esporte Clube Bahia:

O Esporte Clube Bahia manifesta solidariedade aos amigos e familiares de Paulo Roberto Moreira da Costa, falecido nesta terça-feira (2), aos 56 anos.

Baiano, Paulão foi atleta de vôlei de praia. Ao lado de Paulo Emílio, conquistou o primeiro Circuito Brasileiro da categoria, em 1991. Eles tambem conquistaram a competição em 1996.

Além disso, a dupla foi vice no Circuito Mundial de 92/93 e bronze no Campeonato Mundial de 97.

Atualmente, Paulão trabalhava como técnico da seleção do Chile de vôlei de praia.

Torcedor declarado do Esquadrão, Paulão costumava vestir o manto tricolor para assistir as partidas que não estava envolvido.

O Esporte Clube Bahia deseja força aos que conviveram com Paulão neste momento de dor. Que descanse em paz.