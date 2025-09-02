Campeão olímpico mistura vôlei com mercado de imóveis de luxo

O ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira, Evandro Guerra, revelou como o esporte foi fundamental para seu sucesso no mercado imobiliário de luxo catarinense. Aos 43 anos, o ex-oposto atua no mercado da Praia Brava de Itajaí e em Balneário Camboriú, dois dos endereços mais valorizados do país, onde o metro quadrado pode ultrapassar os R$ 40 mil.

Evandro revelou as “chaves para o sucesso” neste mercado tão disputado: estabelecer um portfólio de imóveis que surpreendam e que tenham solidez de construtoras e histórico de valorização. Para ele, competir em alto nível e atuar no mercado imobiliário têm muito em comum, pois exigem leitura de jogo, preparo emocional e timing (tempo certo em inglês).

— O esporte me ensinou a ter resiliência nos momentos difíceis e presença nos momentos decisivos. Seja dentro ou fora das quadras, a vitória vem da consistência diária, e não de lances pontuais. E é exatamente assim que atuo hoje. No esporte e nos negócios, não é o que você faz de vez em quando que define sua trajetória, é o que você faz todos os dias — disse Evandro.

Natural de Ibirá, no interior de São Paulo, o ex-atleta foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira de base aos 15 anos, e dois anos depois já estava no time principal. Ao longo de sua carreira, Evandro passou por mais de 30 países, com títulos nacionais e internacionais, além de conquistar o ouro olímpico em 2016, no Rio de Janeiro.

Seleção no Mundial

A Seleção masculina se prepara para disputar o Mundial de vôlei, entre os dias 12 e 28 de setembro nas Filipinas. A equipe liderada por Bernardinhofaz parte do Grupo H, ao lado de República Popular da China, Tchéquia e Sérvia.

