Brasil e Itália disputam o título da VNL feminina; acompanhe

Após vencer o Japão em jogo duro pela semifinal, o Brasil teve pouco tempo antes do último desafio na busca do título inédito da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Neste domingo (27), a equipe enfrenta a Itália, que não perde um jogo desde a última edição da competição, em partida que acontece às 15h, na Atlas Arena, em Lodz, na Polônia, com transmissão da VBTV e SporTV2. ➡️Clique para assistir no Sportv

Desde 2018, quando a competição foi criada, o Brasil já disputou três finais e levou a medalha de prata em todas as oportunidades. O confronto com a Itália é uma oportunidade de revanche para o Brasil, já que reedita a final de 2022, quando as europeias levaram o título, com vitória por 3 sets a 0.

Líder absoluta da fase preliminar da VNL, a Itália da estrela Paola Egonu eliminou os Estados Unidos nas quartas de final e confirmou o favoritismo ao bater a Polônia por 3 sets a 0 no último sábado (26), sem dar chances às adversárias. O Brasil, que fez a segunda melhor campanha na primeira fase, desbancou Alemanha e Japão no caminho até a final.

Mais cedo neste domingo (27), a Polônia conquistou a medalha de bronze da VNL, após superar o Japão por 3 sets a 1 com casa cheia em Lodz.

Acompanhe o jogo

🟢Primeiro ponto do jogo é do Brasil! BRA 1 x 0 ITA

🟢Equipes em quadra para o aquecimento! Macris será a levantadora titular do Brasil.

Veja as atletas relacionadas

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess e Lorena

Líberos: Laís e Marcelle

Brasil não disputava a final da VNL desde 2022 (Foto: Volleyball World)

Confira as informações do jogo entre Brasil x Itália

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X ITÁLIA

FINAL - VNL FEMININA

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Atlas Arena, em Lodz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV

