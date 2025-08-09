Gabi Guimarães projeta Mundial de Vôlei: ‘Não temos medo de seleção nenhuma’

A Seleção Brasileira se prepara para o Mundial de Vôlei e Gabi Guimarães é a principal liderança do Brasil na busca por medalhas. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a capitã da equipe projetou o campeonato e disse que não tem medo de nenhuma seleção.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na manhã deste sábado (9), em Barueri, Gabi Guimarães treinou junto com a Seleção Brasileira visando a reta final da preparação para o Mundial. O torneio mais importante do ano terá início no dia 22 de agosto, na Tailândia.

Capitã da equipe, Gabi conversou com a equipe do Lance! sobre a derrota na final da VNL e as expectativas para o campeonato. Ao ser questionada sobre a chegada iminente do Mundial, a ponteira disse que o time está trabalhando duro e apontou o favoritismo da Itália

continua após a publicidade

—É o campeonato mais importante do ano. A expectativa é grande. Acho que a gente conseguiu

aprender muitas coisas na VNL, principalmente nesse jogo contra a Itália. Eu acho que pra

gente foi fundamental. Se tinha um time que a gente realmente queria enfrentar, pensando antes do Mundial, é a Itália, porque é o grande favorito, chega imbatível. Então, serviu pra gente entender o que realmente falta. Se hoje é o time a ser batido e é o time favorito, é o que nos dá um parâmetro. — Disse Gabi Guimarães em entrevista exclusiva ao Lance!.

➡️Afastada por lesão, Ana Cristina faz surpresa em treino da Seleção Brasileira

Mesmo com o favoritismo, Gabi Guimarães reforçou que trabalho duro é o mais importante para a Seleção Brasileira.

—O Zé fala, parece que é muito clichê, mas não é mentira. Nós não somos a seleção mais alta, não somos a mais forte, não somos a mais ágil, mas a gente tem esse componente de sermos umas das seleções que mais trabalha. Sempre temos 14, 15, 16 jogadores que fazem a diferença e a gente pode contar. Não temos medo de seleção nenhuma, é respeitar e trabalhar. Acho que a preparação é muito importante. Não se colocar nunca, acho que como o grande favorito, porque essa é a maior besteira que você pode entrar. Mas a gente se coloca nesse papel de, a gente quer ganhar, a gente tem capacidade de brigar com os grandes. O que precisa ser feito e a gente entrar dentro de quadro com essa postura. — Falou a ponteira.

continua após a publicidade

Brasil se prepara para Mundial de Vôlei e Gabi Guimarãespromete protagonismo. (Foto: Volleyball World)

Além disso, a capitã projetou a primeira fase da competição e disse que o Brasil não tem caminho fácil.

—A preparação está grande, a expectativa é muito grande pra esse Mundial. Mas, não vai ser fácil, os times vêm completos. Nossa fase de grupo já está bem difícil. A gente logo de cara joga contra o

time da Grécia, que é um time que a gente não tem tanto conhecimento. Temos também a França, que vai ser um jogo muito difícil. A gente vê a evolução da França durante a VNL, e a dificuldade que foi o nosso jogo. Então, pra passar, a gente tem que buscar duas vitórias, não temos jogos fáceis, e é a nossa preparação mais importante. — Seguiu Gabi Guimarães.

Por fim, sobre desempenho pessoal, a ponteira falou que se cobra muito e sempre estuda a própria atuação nos jogos.

—Eu sou muito bitolada com o vôlei. O povo fala que eu sou doidinha, que eu penso em vôlei 24 horas,

e pra mim é até um pouco difícil de desligar, então, acaba qualquer jogo eu já faço análise,

pego o vídeo e vejo o número. O que podia e o que não podia, vejo meus ataques, vejo meu

passe. Então, eu fico tentando entender como, na posição de líder, eu poderia ter sido mais eficiente, e o motivo de eu não ter conseguido ser tão eficiente no ataque. — Finalizou Gabi Guimarães em entrevista ao Lance!.