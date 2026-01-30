menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Pouso Alegre x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mineiro

Equipes se enfrentam pela 6° rodada do Campeonato Mineiro

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 30/01/2026
16:30
Pouso Alegre x Atlético (Arte: Lance!)
imagem cameraPouso Alegre x Atlético (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Neste sábado (31), Pouso Alegre e Atlético se enfrentam às 16h30 no Estádio Manduzão, em jogo da 6° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste sábado (31), Pouso Alegre e Atlético se enfrentam às 16h30 no Estádio Manduzão, em jogo da 6° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

+Aposte em Atlético x Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro

Ficha do jogo

Pouso_Alegre_Futebol_Clube escudo
PAF
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
6° rodada
Campeonato Mineiro
Data e Hora
sábado, 31 de janeiro às 16h30 (horário de Brasília)
Local
Estádio Manduzão (Pouso Alegre)
Árbitro
Ronei Candido Alves (MG)
Assistentes
Felipe Alan Costa (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
Var
Marco Aurelio Augusto (MG)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para a partida após empatar por 2 a 2 com o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (28), na Arena MRV. Pelo Campeonato Mineiro, em seu compromisso mais recente, o Galo venceu o clássico contra o Cruzeiro por 2 a 1.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Já o Pouso Alegre chega para a partida após uma dura derrota diante do North. No último sábado (25), o Pousão foi superado por 5 a 2 e acumulou o segundo revés consecutivo, já que, anteriormente, havia perdido por 4 a 3 para o Athletic.

continua após a publicidade

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Pouso Alegre x Atlético

Pouso Alegre x Atlético-MG
6° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro às 16h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Manduzão (Pouso Alegre)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
🟨 Arbitragem: Ronei Candido Alves (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk

continua após a publicidade

Pouso Alegre (Técnico: Danilo)
Anderson, Da Silva, Victão, Xandão e Nunes Oliveira; Romarinho, Alexandre Pena, Cauã de Aguiar, Gabriel Tota e Jhonathan Kauan; Nathan Palafoz

Neste sábado (31), Pouso Alegre e Atlético se enfrentam às 16h30 no Estádio Manduzão, em jogo da 6° rodada do Campeonato Mineiro (Foto: Arte Lance!)
Neste sábado (31), Pouso Alegre e Atlético se enfrentam às 16h30 no Estádio Manduzão, em jogo da 6° rodada do Campeonato Mineiro (Foto: Arte Lance!)
Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias