Pouso Alegre x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mineiro
Equipes se enfrentam pela 6° rodada do Campeonato Mineiro
Neste sábado (31), Pouso Alegre e Atlético se enfrentam às 16h30 no Estádio Manduzão, em jogo da 6° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para a partida após empatar por 2 a 2 com o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (28), na Arena MRV. Pelo Campeonato Mineiro, em seu compromisso mais recente, o Galo venceu o clássico contra o Cruzeiro por 2 a 1.
Já o Pouso Alegre chega para a partida após uma dura derrota diante do North. No último sábado (25), o Pousão foi superado por 5 a 2 e acumulou o segundo revés consecutivo, já que, anteriormente, havia perdido por 4 a 3 para o Athletic.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Pouso Alegre x Atlético
Pouso Alegre x Atlético-MG
6° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro às 16h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Manduzão (Pouso Alegre)
📍 Local: Estádio Manduzão (Pouso Alegre)
🟨 Arbitragem: Ronei Candido Alves (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk
Pouso Alegre (Técnico: Danilo)
Anderson, Da Silva, Victão, Xandão e Nunes Oliveira; Romarinho, Alexandre Pena, Cauã de Aguiar, Gabriel Tota e Jhonathan Kauan; Nathan Palafoz
