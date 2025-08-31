Na chave do Brasil, França destrói China nas oitavas do Mundial de vôlei

A França venceu China por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 27/25, 22/25 e 25/20, na manhã deste domingo (31). No último jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia, as tricampeãs olímpicas até tentavam, mas não conseguiram parar o potencial ofensivo francês.

Agora, a equipe aguarda o confronto entre Brasil e República Dominicana, que acontece ainda neste domingo (31), às 10h30 (de Brasília), para conhecer sua adversária nas quartas de final do Mundial.

As maiores pontuadoras do confronto foram as francesas Cazaute, com 22 pontos, e Ndiaye, com 20. Do outro lado da rede, a central Wang marcou 15 pontos e a ponteira Wu, com 13 pontos.

Como foi o jogo?

O jogo começou nas mãos das francesas. Além da sólida defesa, a equipe contava com inúmeros erros de ataque da China, que parecia deixar o emocional abalar o desenvolvimento da partida. Foi só com a troca das ponteiras que as chinesas voltaram para o jogo, com uma bela paralela da canhota Li. A vantagem se manteve com a França em todo o duelo, mas as adversárias colaram, chegando a deixar apenas três pontos de diferença. Apesar disso, o início difícil cobrou e a vitória ficou com a equipe francesa por 25 a 20.

As tricampeãs olímpicas voltaram com força total, apesar do primeiro set instável. Com ataque mais encaixado, a China começou sólida, mas não demorou para a França voltar a pontuar e empatar a parcial. A vantagem do jogo, no entanto, ainda era controlada pelas chinesas, com destaque para a líbero, o que mudou no meio do set. As francesas mostraram o porquê da excelente fase, e a virada e o set point chegaram com saque absurdo de Cazaute. Com um bloqueio que a vitória do set, por 27 a 25, foi confirmada pela França.

Assim como a parcial anterior, o início do duelo estava sob controle da China, que liderava o placar. Mais uma vez, a França colou no placar e parecia que a virada - assim como o fim do jogo - seria questão de pouco tempo. Apesar disso, as chinesas não deixaram a vantagem cair, administrando a parcial com autoridade em quadra. O destaque ia para o bloqueio, que incomodava as francesas.

No quarto set, a França voltou a mostrar o domínio do início do jogo dentro de quadra. Ainda nos primeiros pontos, a equipe abriu seis pontos de vantagem no placar, mas a China respondeu a parcial foi empatada. Apesar da resistência chinesa, principalmente com o forte bloqueio, a potência ofensiva francesa era imparável. A vitória foi conquistada, então, pela França com placar de 25 a 20.

China e França se enfrentaram pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Brasil nas oitavas do Mundial de vôlei

O Brasil está com 100% de aproveitamento no Mundial de vôlei feminino e já se encontra em Bangkok, na Tailândia, para o início da fase mata-mata. A seleção liderada por Zé Roberto Guimarães enfrenta a República Dominicana nas oitavas de final, neste domingo (30), às 10h30 (de Brasília).

Calendário da rodada

Sexta-feira (29)

Países Baixos 3 x 2 Sérvia

Japão 3 x 0 Tailândia

Sábado (30)

Itália 3 x 0 Alemanha Polônia 3 x 2 Bélgica

Domingo (31)

China x França

Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1º)