A Seleção Brasileira de vôlei feminino está classificada para as quartas de final do Mundial de Vôlei, que acontece em Bangkok, na Tailândia. Assim como as brasileiras, a França, Polônia, Itália, Japão, Holanda, Estados Undidos e Turquia continuam vivas na competição mais importante da temporada. Confira com o Lance! os detalhes da etapa.

Veja o chaveamento do Mundial

Chaveamento atualizado do Mundial de Vôlei feminino (Foto: Reprodução/X/Portal do Vôlei)

Caminho do Brasil pode ter carrasco da VNL nas semifinais

Caso a Seleção Brasileira vença a França e a Itália supere a Polônia, as equipes que disputaram a final da Liga das Nações de 2025 se reencontrarão na semifinal do Mundial. Na ocasião, as europeias saíram vitoriosas, vencendo por 3 sets a 1 (22/25, 25/18, 25/22 e 25/22).

O reencontro entre Gabi Guimarães e Paola Egonu, as principais jogadoras de cada equipe, é um dos confrontos mais esperados e mais difíceis que a Seleção pode enfrentar no caminho até o título inédito.

A Itália e Polônia se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 10h30 (de Brasília). O Brasil, por sua vez, tem mais tempo de preparação antes de jogar contra as francesas, na quinta-feira (4), às 7h (de Brasília).

Formato do Mundial de Vôlei

Esta edição terá 32 seleções, um aumento no número de participantes em relação às temporadas anteriores. As equipes serão distribuídas em oito grupos de quatro times, e apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase mata-mata.

No feminino, o Brasil está no Grupo C, junto com França, Grécia e Porto Rico. Já no masculino, a seleção ficou no Grupo H, ao lado de Sérvia, Tchéquia e China.