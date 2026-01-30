UFC 325 com Diego Lopes: card completo, horário e onde assistir
Brasileiro lidera o UFC 325 e busca tomar o cinturão de Alexander Volkanovski
O UFC 325 marca mais um desembarque do Ultimate na Austrália e terá, como esperado, um de seus principais expoentes na luta principal. O australiano Alexander Volkanovski, campeão peso pena, faz a primeira defesa do seu segundo reinado em uma revanche com o brasileiro Diego Lopes, na luta principal da noite.
Na primeira vez que os dois se enfrentaram, Diego e Alexander fizeram uma das principais lutas de 2025, com o australiano usando a sua experiência para levar a melhor e reconquistar o cinturão, que estava vago.
Após o duelo, Diego se recuperou de forma magnífica, nocauteando o compatriota e arquirrival Jean Silva e se credenciando a nova disputa de título, agora no UFC 325.
Outros brasileiros em ação no UFC 325
Além de Diego Lopes, o show terá o retorno de Maurício Ruffy, após sua primeira derrota no Ultimate. O peso leve enfrenta o perigoso Rafel Fiziev no card principal do UFC 325.
Nos pesados, Tallison Teixeira é outro que irá fazer uma luta de recuperação. Após sofrer nocaute relâmpago para Derrick Lewis, ''Xicão'' mede forças com o gigante Tai Tuivasa também no card principal do UFC 325.
O UFC 325 será transmitido em sua totalidade pelo novo parceiro de transmissões do Ultimate, o Paramount+. O evento começa neste sábado, 31 de janeiro, às 19h - o card principal inicia às 23h.
FICHA TÉCNICA
UFC 325
📆 Data: 31 de janeiro de 2026
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: Qudos Bank Arena, Sydney (Austrália)
📺 Onde assistir: Paramount+
Card Principal - 23 horas
Peso pena (cinturão): Alexander Volkanovski x Diego Lopes
Peso leve: Dan Hooker x Benoit Saint-Denis
Peso leve : Rafael Fiziev x Maurício Ruffy
Peso pesado: Tai Tuivasa x Tallison Teixeira
Peso leve: Quillan Salkilld x Jamie Mullarkey
Card Preliminar - 19 horas
Peso meio-pesado: Junior Tafa x Billy Elekana
Peso médio: Cam Rowston x Cody Brundage
Peso médio: Jacob Malkoun x Torrez Finney
Peso meio-médio: Jonathan Micallef x Oban Elliott
Peso pena: Kaan Ofli x Yi Zha
Peso leve: Sang Wook Kim x Don Mar Fan
Peso pena: Keiichiro Nakamura x Sebastian Szalay
Peso galo: Sulang Rangbo x Lawrence Lui
