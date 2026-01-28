Weverton vira assunto após falha de Carlos Miguel em Atlético-MG x Palmeiras

O Palmeiras saiu na frente do placar contra o Atlético-MG, mas viu, ainda no primeiro tempo, a equipe mineira alcançar o empate. O gol do Galo foi marcado por uma falha do goleiro Carlos Miguel. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), na Arena MRV, pela primeira rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Palmeiras criticam dupla contra o Atlético-MG: 'Bizarrice'

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 44 minutos, quando Igor Gomes lançou Renan Lodi, pela direita, que cruzou rasteiro em direção à área alviverde. A defesa do Palmeiras falhou, e após um bate rebate, Victor Hugo finalizou em direção ao gol.

O arremate do meia foi forte, mas no meio do gol, na direção de Carlos Miguel. Contudo, a bola foi rasteira, o que dificultou a defesa do goleiro, que chegou a tocá-la com os dois pés antes dela balançar as redes.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras analisaram a jogada como falha do arqueiro. Diante do cenário, alguns chegaram a relembrar a saída recente do goleiro Weverton. Veja a repercussão abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável