São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Times estão de fora da zona de classificação e buscam reabilitação no Campeonato Paulista
O São Paulo recebe o Santos neste sábado (31), às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam ao clássico fora da zona de classificação da competição. O Peixe ocupa a 11ª colocação, com seis pontos, enquanto o Tricolor aparece em 14º, com quatro. Ambos somam apenas uma vitória em cinco partidas disputadas no estadual.
Santos
São Paulo
São Paulo
O duelo será transmitido ao vivo pela Cazé TV (YouTube), Record (TV aberta) e HBO Max (streaming).
➡️Clique aqui para assistir ao vivo na Cazé TV
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O São Paulo já vendeu cerca de 30 mil ingressos para o clássico contra o Santos e, em meio a denúncias de possíveis irregularidades envolvendo dirigentes e o ex-presidente Julio Casares, apuradas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, busca a segunda vitória na competição.
Nesta sexta-feira (30), o Tricolor abriu parte do treino para a imprensa, e a principal novidade foi o volante Alisson, que esteve próximo de se transferir para o Corinthians. A negociação, no entanto, não avançou após o Timão não efetuar o pagamento de R$ 1 milhão referente ao empréstimo.
Em contrapartida, o atacante Calleri e o volante Danielzinho, titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, realizaram trabalhos específicos na parte interna do CT, mas não preocupam e estarão à disposição do técnico Hernán Crespo para a partida do fim de semana. O volante Hugo, revelado pelo clube, também fez atividades individualizadas em ambiente interno.
Enquanto não anuncia oficialmente o terceiro reforço da temporada, o atacante Rony, que pertence ao Atlético-MG, o Santos segue ativo no mercado em busca de peças para ajustar o elenco após um início de ano conturbado. A equipe vem de derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, na Arena Condá, na estreia do Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro Praiano ainda não venceu clássicos em 2026. Foi derrotado pelo Palmeiras, na Arena Barueri, e empatou por 1 a 1 com o Corinthians, na Vila Belmiro. Para o próximo compromisso, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve contar com os retornos de Gabriel Barbosa, Mayke e Adonis Frías, que foram preservados na última partida.
Neymar, por sua vez, está na fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. O camisa 10 já realiza atividades com o elenco, mas ainda evita contato físico. A expectativa é de que ele possa ser novidade no clássico contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (4), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
Ficha Técnica:
⚽SÃO PAULO X SANTOS - 6ª rodada do Campeonato Paulista
📲Sábado, dia 31 de janeiro de 2026
📍Estádio: Morumbis (SP)
⏰Horário: 20h30 (De Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (YouTube), Record (TV aberta) e HBO Max (streaming).
🗣️Arbitragem: João Vitor Gobi
🚩Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa
📟 VAR: Adriano de Assis Miranda
Escalações:
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo) Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Dória); Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Diaz (Wendell); Luciano e Lucca (Calleri).
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicus, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Rollheiser, Lautaro Díaz, Barreal e Gabigol.
