Cianorte e Coritiba se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), no Albino Turbay, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão dos canais RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).

O Leão do Vale terminou a primeira fase na terceira posição do Grupo B, com sete pontos. O Coxa ficou logo acima, com oito pontos, na segunda colocação.

Como chegam os dois times?

O Cianorte empatou com o invicto Londrina em 0 a 0, no estádio do Café, e não vence há dois jogos - antes, perdeu para o Foz do Iguaçu por 3 a 2, no estádio ABC. A única vitória foi por 2 a 1 diante do FC Cascavel, em casa, pela terceira rodada.

Para o jogo, o treinador Rafael Ferro tem a baixa do zagueiro Jakão, suspenso. Por outro lado, Wesley retorna de suspensão e deve entrar na zaga.

O Coritiba vem de derrota por 1 a 0 para o Bragantino, no Couto Pereira, pela estreia na Série A. No estadual, empatou em 1 a 1 com o FC Cascavel, fora de casa. Curiosamente, o Coxa ficou com um a menos nos dois jogos.

O técnico Fernando Seabra levou o time principal para o interior do estado, mas deve iniciar com uma equipe reserva. A estratégia é a mesma do último jogo da primeira fase, quando rodou o elenco e colocou os titulares na segunda etapa.

Confira as informações do jogo entre Cianorte e Coritiba pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

CIANORTE X CORITIBA

QUARTAS DE FINAL (IDA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Sábado (31), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Albino Turbay, em Cianorte (PR)

📺 Onde assistir: RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Nathan Martins

🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Júnior

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CIANORTE (Técnico: Rafael Ferro)

Felipe Garcia; Wagner Manaus, Wesley, Iago e Gustavo Silveira; Natham, Ibson e Bruno Dentinho; Luiz Fernando, Dioran e Vinni Faria.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Felipe Guimarães, Thiago Santos, Jacy e João Almeida; Fernando Sobral, Vini Paulista e Gustavo; Jean Gabriel, Fabinho e Enzo Vágner.