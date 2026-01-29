Torcida do Palmeiras manda recado a Veiga após acerto com clube mexicano

O Palmeiras encaminhou o empréstimo de Raphael Veiga ao América, do México, nesta quarta-feira (28). A negociação ainda não está 100% fechada, mas o desfecho deve ser confirmado em breve. Quando a notícia começou a circular nas redes sociais, muitos torcedores aproveitaram para mandar um recado ao camisa 23.

Na última quinta-feira (29), representantes de Veiga procuraram o Palmeiras para sinalizar oficialmente o interesse do América no jogador, que deu sinal positivo para o prosseguimento das tratativas. O atleta avalia de forma positiva uma mudança de ares após anos no clube paulista e enxerga o momento como um "fim de ciclo", depois de um período marcado por conquistas, entre elas dois títulos da Copa Libertadores, em 2020 e 2021.

Nas redes sociais, mesmo com recentes momentos ruins, a gratidão da torcida do Palmeiras com Veiga se fez presente. Milhares de torcedores aproveitaram o momento para mandar um recado de despedida, agradecimento e carinho. Veja os comentários abaixo:

Raphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Veja recados dos torcedores

Negociação do Palmeiras, Veiga e América

O calendário do futebol mexicano, menos atribulado que o do brasileiro, foi um dos fatores considerados determinantes por Raphael Veiga, que em nenhum momento forçou a transferência do Palmeiras. Com a saída do camisa 23, o clube terá alívio significativo na folha salarial, já que o atleta possui um dos maiores vencimentos do elenco.

A possibilidade de voltar a ser protagonista em um clube relevante no cenário sul-americano foi outro fator fundamental para a decisão de o jogador deixar o Palmeiras. A tendência é de que o negócio seja sacramentado nas próximas horas.

O meio-campista é o maior artilheiro do Palmeiras neste século, com 109 gols, e também lidera o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meia integra ainda o grupo dos 10 maiores campeões do clube, com dez títulos, incluindo as duas taças da Libertadores.

