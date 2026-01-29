Torcida do Palmeiras manda recado a Veiga após acerto com clube mexicano
Meia deve deixar o clube do coração em 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras encaminhou o empréstimo de Raphael Veiga ao América, do México, nesta quarta-feira (28). A negociação ainda não está 100% fechada, mas o desfecho deve ser confirmado em breve. Quando a notícia começou a circular nas redes sociais, muitos torcedores aproveitaram para mandar um recado ao camisa 23.
Ex-Palmeiras e Corinthians, Magrão se envolve em acidente com morte no RS
Fora de Campo
Mudança de ares e ‘fim de ciclo’: Palmeiras encaminha empréstimo de Veiga
Palmeiras
Vitor Roque volta a marcar pelo Palmeiras e avalia empate como satisfatório: ‘Vai ajudar’
Palmeiras
Na última quinta-feira (29), representantes de Veiga procuraram o Palmeiras para sinalizar oficialmente o interesse do América no jogador, que deu sinal positivo para o prosseguimento das tratativas. O atleta avalia de forma positiva uma mudança de ares após anos no clube paulista e enxerga o momento como um "fim de ciclo", depois de um período marcado por conquistas, entre elas dois títulos da Copa Libertadores, em 2020 e 2021.
➡️Europeus reagem à chegada de Lucas Paquetá no Flamengo: 'Me sinto mal'
Nas redes sociais, mesmo com recentes momentos ruins, a gratidão da torcida do Palmeiras com Veiga se fez presente. Milhares de torcedores aproveitaram o momento para mandar um recado de despedida, agradecimento e carinho. Veja os comentários abaixo:
➡️Ex-Palmeiras e Corinthians se envolve em acidente com morte
Veja recados dos torcedores
Negociação do Palmeiras, Veiga e América
O calendário do futebol mexicano, menos atribulado que o do brasileiro, foi um dos fatores considerados determinantes por Raphael Veiga, que em nenhum momento forçou a transferência do Palmeiras. Com a saída do camisa 23, o clube terá alívio significativo na folha salarial, já que o atleta possui um dos maiores vencimentos do elenco.
A possibilidade de voltar a ser protagonista em um clube relevante no cenário sul-americano foi outro fator fundamental para a decisão de o jogador deixar o Palmeiras. A tendência é de que o negócio seja sacramentado nas próximas horas.
O meio-campista é o maior artilheiro do Palmeiras neste século, com 109 gols, e também lidera o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meia integra ainda o grupo dos 10 maiores campeões do clube, com dez títulos, incluindo as duas taças da Libertadores.
🤑 Aposte na vitória do Palmeiras de Veiga! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias