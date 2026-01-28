PC Oliveira bate o martelo sobre polêmica em São Paulo x Flamengo

O São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão. Após o apito final, o especialista Paulo César de Oliveira, da Rede Globo, apontou um erro crucial da arbitragem no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Chance perdida em São Paulo x Flamengo enlouquece torcedores: 'Não pode'

A polêmica aconteceu no último minuto da partida, quando Arrascaeta teve uma chance de finalizar ao gol do São Paulo, mas foi tocado por trás. Em campo, Wilton Pereira Sampaio não assinalou a penalidade. O árbitro de vídeo também não entrou em ação.

Na transmissão da partida, pela Rede Globo, o narrador Luiz Roberto divulgou a opinião de Paulo César de Oliveira sobre o lance. Para o especialista, a arbitragem errou no julgamento da jogada.

continua após a publicidade

— O Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, entende que aconteceu um impacto na finalização do Arrascaeta. Então, o Wilton Pereira Sampaio deveria ter marcado o pênalti. O VAR também poderia ter chamado ele para rever o lance — disse o especialista de arbitragem.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi São Paulo x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve a melhor grande chance foi aos 13 minutos, quando Carrascal, após passe magestral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael. O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.

continua após a publicidade

Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. As falhas deixaram o técnico Filipe Luís na bronca, que reclamou com o equatoriano.

O Flamengo voltou do vestiário ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma linda jogada trabalhada. De pé em pé, Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata, que deu um toquezinho na saída de Rafael. Antes de a bola rolar, o téncico Filipe Luís chamou Arrascaeta e Jorginho, que estrearam na temporada.

A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Aliás, esse foi o oitavo gol do atacante em duelos entre as equipes.

O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que interessa ao Rubro-Negro, Pulgar não conseguiu afastar a bola e errou na interceptação, deixando Danielzinho livre para marcar. Até o término da partida, o time mandante buscou fechar a casinha.

No último lance, Plata e Arrascaeta tiveram grandes chances de deixar tudo igual, mas não aproveitaram. Ao fim do jogo, os jogadores do Flamengo foram reclamar com o árbitro Wilton Pereira Sampaio sobre um possível pênalti em Arrascaeta na jogada. Jorginho recebeu cartão vermelho pela reclamação.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável