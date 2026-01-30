Alcaraz disputa sua primeira final de Australian Open contra Djokovic; horário e onde assistir

O mundo do tênis para neste domingo (2), às 5h30 (de Brasília), para acompanhar a aguardada final masculina do Australian Open. O ex-líder do ranking Novak Djokovic entra em quadra em Melbourne para buscar seu inédito 11º troféu no torneio. Pela frente, o sérvio reencontra o atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, em uma decisão que promete um intenso confronto de gerações.

Enquanto a lenda Novak Djokovic tenta colecionar mais um título de Grand Slam, o jovem espanhol Carlos Alcaraz mira sua primeira conquista no Australian Open.

🎾✅Ficha técnica

Australian Open - Alcaraz x Djokovic

📆 Data e horário: domingo, 01 de fevereiro de 2026, às 05h30 (de Brasília)

📍 Local: Luque, no Paraguai

📺 Onde assistir: ESPN no plano premium do Disney+

O espanhol Carlos Alcaraz gesticula para a torcida após vencer um ponto contra o alemão Alexander Zverev na semifinal masculina do Australian Open, em Melbourne, em 30 de janeiro de 2026. (Foto: David Gray/Afp)

Este será o 10º confronto direto entre os tenistas, com vantagem atual para Djokovic, que lidera o histórico com cinco vitórias em nove partidas. Em 2025, o sérvio levou a melhor sobre o rival nas quartas de final em Melbourne. No entanto, Alcaraz venceu o encontro mais recente, na semifinal do US Open de 2025. Vale lembrar que a última derrota de Djokovic em uma final de Slam foi justamente para o espanhol, na grama de Wimbledon, em 2024.

