Chelsea e West Ham se enfrentam neste sábado (31), às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 24ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo CHE WHU 24ª rodada Premier League Data e Hora sábado, 31 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília) Local Stamford Bridge, em Londres (ING) Árbitro Anthony Taylor (ING) Assistentes Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING) Var Michael Salisbury (ING) Onde assistir

O clássico londrino coloca frente a frente equipes com objetivos distintos. O Chelsea, treinado por Liam Rosenior, busca consolidar sua reação na temporada. Ocupando a 5ª colocação com 37 pontos, os Blues vêm embalados por vitórias consecutivas na Premier League e um triunfo importante sobre o Napoli na Champions League. A equipe aposta na boa fase do brasileiro João Pedro e no talento de Cole Palmer para se aproximar do G-4.

O West Ham vive um momento de recuperação, mas ainda crítico. Na 18ª posição com 20 pontos (zona de rebaixamento), os Hammers vêm de duas vitórias seguidas (contra Tottenham e Sunderland) que renovaram as esperanças da torcida. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, o time tenta manter a sequência positiva fora de casa e conta com o artilheiro Jarrod Bowen e o meia Mateus Fernandes para surpreender o rival.

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 West Ham

24ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

📺 VAR: Michael Salisbury (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Wesley Fofana e Cucurella; Reece James (ou Andrey Santos), Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto (ou Cole Palmer), Estêvão (ou Garnacho) e João Pedro.

🔨🔴 West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos e Emerson Palmieri (ou Scarles); Mateus Fernandes, Soucek e Andy Diouf (ou Pablo Felipe); Jarrod Bowen, Summerville e Taty Castellanos (ou Pablo).

Chelsea e West Ham se enfrentam pela 24ª rodada da Premier League, neste sábado (31) (Foto: Arte/Lance!)

