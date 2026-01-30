Chelsea x West Ham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Clubes lutam em partes opostas na tabela de classificação
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e West Ham se enfrentam neste sábado (31), às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 24ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Fora de Campo
Europeus repercutem jogo de Estevão na Champions League: ‘Primeira vez’
Fora de Campo28/01/2026
- Futebol Internacional
João Pedro decide, Chelsea vence e se garante nas oitavas da Champions
Futebol Internacional28/01/2026
- Futebol Internacional
Chelsea e astro chegam a acordo, e jogador tem contrato rescindido
Futebol Internacional28/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O clássico londrino coloca frente a frente equipes com objetivos distintos. O Chelsea, treinado por Liam Rosenior, busca consolidar sua reação na temporada. Ocupando a 5ª colocação com 37 pontos, os Blues vêm embalados por vitórias consecutivas na Premier League e um triunfo importante sobre o Napoli na Champions League. A equipe aposta na boa fase do brasileiro João Pedro e no talento de Cole Palmer para se aproximar do G-4.
O West Ham vive um momento de recuperação, mas ainda crítico. Na 18ª posição com 20 pontos (zona de rebaixamento), os Hammers vêm de duas vitórias seguidas (contra Tottenham e Sunderland) que renovaram as esperanças da torcida. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, o time tenta manter a sequência positiva fora de casa e conta com o artilheiro Jarrod Bowen e o meia Mateus Fernandes para surpreender o rival.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea x West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 West Ham
24ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
📺 VAR: Michael Salisbury (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Wesley Fofana e Cucurella; Reece James (ou Andrey Santos), Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto (ou Cole Palmer), Estêvão (ou Garnacho) e João Pedro.
🔨🔴 West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos e Emerson Palmieri (ou Scarles); Mateus Fernandes, Soucek e Andy Diouf (ou Pablo Felipe); Jarrod Bowen, Summerville e Taty Castellanos (ou Pablo).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias