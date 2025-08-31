Brasil x República Dominicana no Mundial de Vôlei; acompanhe
Seleção inicia fase de mata-mata em busca do título inédito
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção feminina de vôlei entra em quadra na manhã deste domingo (31), para enfrentar a República Dominicana, em partida válida pelas oitavas de final do Mundial, em Bangkok, na Tailândia. A partida acontece a partir das 10h30 (horário de Brasília), e tem transmissão do SporTV (canal fechado) e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). Brasil vence o terceiro set e vira o jogo.
➡️Na chave do Brasil, França destrói China nas oitavas do Mundial de vôlei
O Brasil chega à fase do mata-mata de maneira invicta, na liderança do Grupo C. A Seleção começou a trajetória com vitória por 3 a 0 sobre a Grécia, venceu a França por 3 a 2 e encerrou a primeira fase com triunfo por 3 a 0 diante de Porto Rico.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Acompanhe o jogo
🟢Erro de recepção das dominicanas. BRA 8 x 3 DOM
🟢Erro de ataque da República Dominicana. BRA 6 x 3 DOM
🟢Gabi anota mais um no ataque. BRA 2 x 0 DOM
3º set: Brasil 25 x 20 República Dominicana
🟢Julia Bergmann fecha a parcial para o Brasil! BRA 25 x 20 DOM
🟢Erro de saque da República Dominicana. BRA 22 x 16 DOM
🟢Gabi pontua na diagonal! BRA 19 x 13 DOM
🟢República Dominicana pontua na largadinha. BRA 17 x 13 DOM
🟢Bloqueio brasileiro volta a funcionar! BRA 11 x 7 DOM
🟢Erro de saque do Brasil. BRA 9 x 7 DOM
🟢Rosamaria explora o bloqueio e pontua para o Brasil. BRA 3 x 0 DOM
🟢Brasil inicia à frente com Gabi e Rosamaria. BRA 2 x 0 DOM
2º set: Brasil 25 x 12 República Dominicana
🟢Rosamaria fecha o set para o Brasil! BRA 25 x 12 DOM
🟢República Dominicana diminui, mas Brasil tem o set point. BRA 24 x 10 DOM
🟢Ace de Julia Bergmann! BRA 18 x 4 DOM
🟢Mais um bloqueio para o Brasil! BRA 14 x 2 DOM
🟢Rosamaria ataca para fora, mas Brasil segue com larga vantagem. BRA 12 x 2 DOM
🟢Bloqueio brasileiro funciona! BRA 8 x 1 DOM
🟢Em excelente passagem da levantadora pelo saque, Brasil abre vantagem. BRA 6 x 0 DOM
🟢Roberta faz dois aces seguidos. BRA 2 x 0 DOM
🟢Roberta e Rosamaria iniciam em quadra no lugar de Macris e Kisy.
1º set: Brasil 18 x 25 República Dominicana
🟢Erro de ataque de Kisy. BRA 18 x 25 DOM
🟢Erro de saque do Brasil. BRA 18 x 23 DOM
🟢República Dominicana enfrenta o bloqueio do Brasil e pontua. BRA 17 x 22 DOM
🟢A capitã brasileira pontua mais uma vez! BRA 16 x 17 DOM
🟢Roberta aciona Gabi Guimarães e é ponto do Brasil! BRA 14 x 16 DOM
🟢Julia Bergmann explora o bloqueio e diminui para o Brasil. BRA 13 x 15 DOM
🟢Erro de saque do Brasil. BRA 12 x 15 DOM
🟢Brasil se complica na recepção e Zé Roberto pede tempo. BRA 10 x 13 DOM
🟢República Dominicana aproveita bola de xeque. BRA 9 x 11 DOM
🟢Bloqueio brasileiro funciona com Diana! BRA 9 x 8 DOM
🟢Gabi Guimarães encara o bloqueio e pontua para o Brasil. BRA 6 x 5 DOM
🟢Julia Bergmann faz primeiro ponto de ataque do Brasil. BRA 2 x 2 DOM
Calendário da rodada
Sexta-feira (29)
- Países Baixos 3 x 2 Sérvia
- Japão 3 x 0 Tailândia
Sábado (30)
- Itália 3 x 0 Alemanha
- Polônia 3 x 2 Bélgica
Domingo (31)
- China x França
- Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)
Segunda-feira (1º)
Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)
Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)
Datas do Brasil no Mundial de vôlei feminino
- 22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia
- 24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)
- 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro
Convocadas do Brasil
Levantadoras: Macris e Roberta
Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
Líberos: Laís e Marcelle
- Matéria
- Mais Notícias