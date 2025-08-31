Brasil x República Dominicana no Mundial de Vôlei; acompanhe

A Seleção feminina de vôlei entra em quadra na manhã deste domingo (31), para enfrentar a República Dominicana, em partida válida pelas oitavas de final do Mundial, em Bangkok, na Tailândia. A partida acontece a partir das 10h30 (horário de Brasília), e tem transmissão do SporTV (canal fechado) e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). Brasil vence o terceiro set e vira o jogo.

Na chave do Brasil, França destrói China nas oitavas do Mundial de vôlei

O Brasil chega à fase do mata-mata de maneira invicta, na liderança do Grupo C. A Seleção começou a trajetória com vitória por 3 a 0 sobre a Grécia, venceu a França por 3 a 2 e encerrou a primeira fase com triunfo por 3 a 0 diante de Porto Rico.

Brasil liderou seu grupo na primeira fase do Mundial (Foto: Volleyball World)

Acompanhe o jogo

🟢Erro de recepção das dominicanas. BRA 8 x 3 DOM

🟢Erro de ataque da República Dominicana. BRA 6 x 3 DOM

🟢Gabi anota mais um no ataque. BRA 2 x 0 DOM

3º set: Brasil 25 x 20 República Dominicana

🟢Julia Bergmann fecha a parcial para o Brasil! BRA 25 x 20 DOM

🟢Erro de saque da República Dominicana. BRA 22 x 16 DOM

🟢Gabi pontua na diagonal! BRA 19 x 13 DOM

🟢República Dominicana pontua na largadinha. BRA 17 x 13 DOM

🟢Bloqueio brasileiro volta a funcionar! BRA 11 x 7 DOM

🟢Erro de saque do Brasil. BRA 9 x 7 DOM

🟢Rosamaria explora o bloqueio e pontua para o Brasil. BRA 3 x 0 DOM

🟢Brasil inicia à frente com Gabi e Rosamaria. BRA 2 x 0 DOM

2º set: Brasil 25 x 12 República Dominicana

🟢Rosamaria fecha o set para o Brasil! BRA 25 x 12 DOM

🟢República Dominicana diminui, mas Brasil tem o set point. BRA 24 x 10 DOM

🟢Ace de Julia Bergmann! BRA 18 x 4 DOM

🟢Mais um bloqueio para o Brasil! BRA 14 x 2 DOM

🟢Rosamaria ataca para fora, mas Brasil segue com larga vantagem. BRA 12 x 2 DOM

🟢Bloqueio brasileiro funciona! BRA 8 x 1 DOM

🟢Em excelente passagem da levantadora pelo saque, Brasil abre vantagem. BRA 6 x 0 DOM

🟢Roberta faz dois aces seguidos. BRA 2 x 0 DOM

🟢Roberta e Rosamaria iniciam em quadra no lugar de Macris e Kisy.

1º set: Brasil 18 x 25 República Dominicana

🟢Erro de ataque de Kisy. BRA 18 x 25 DOM

🟢Erro de saque do Brasil. BRA 18 x 23 DOM

🟢República Dominicana enfrenta o bloqueio do Brasil e pontua. BRA 17 x 22 DOM

🟢A capitã brasileira pontua mais uma vez! BRA 16 x 17 DOM

🟢Roberta aciona Gabi Guimarães e é ponto do Brasil! BRA 14 x 16 DOM

🟢Julia Bergmann explora o bloqueio e diminui para o Brasil. BRA 13 x 15 DOM

🟢Erro de saque do Brasil. BRA 12 x 15 DOM

🟢Brasil se complica na recepção e Zé Roberto pede tempo. BRA 10 x 13 DOM

🟢República Dominicana aproveita bola de xeque. BRA 9 x 11 DOM

🟢Bloqueio brasileiro funciona com Diana! BRA 9 x 8 DOM

🟢Gabi Guimarães encara o bloqueio e pontua para o Brasil. BRA 6 x 5 DOM

🟢Julia Bergmann faz primeiro ponto de ataque do Brasil. BRA 2 x 2 DOM

Calendário da rodada

Sexta-feira (29)

Países Baixos 3 x 2 Sérvia

Japão 3 x 0 Tailândia

Sábado (30)

Itália 3 x 0 Alemanha Polônia 3 x 2 Bélgica

Domingo (31)

China x França

Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1º)

Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)

Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)

Datas do Brasil no Mundial de vôlei feminino

22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia

24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)

26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)

Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro

29 de agosto a 1º de setembro Quartas de final: 3 e 4 de setembro

3 e 4 de setembro Semifinais: 6 de setembro

6 de setembro Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro

Convocadas do Brasil

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle